Світ
5039
1 хв

Мерц закликав українців не їхати до Німеччини — що саме він готує

Українці в Німеччині отримуватимуть меншу допомогу, заявив канцлер Фрідріх Мерц.

Мерц попросив Зеленського забезпечити військову службу українців у власній країні / © Associated Press

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав українців, особливо молодих чоловіків, залишатися в Україні та проходити військову службу замість виїзду до Німеччини.

Про це він заявив під час виступу в межах Німецько-українського торгового конгресу в Берліні.

«Я попросив президента Зеленського забезпечити це (службу українців у власній країні — ред.). Вони потрібні Україні», — підкреслив Мерц.

Канцлер також підтвердив, що уряд планує скасувати право на отримання фінансової допомоги для біженців з України, яке надавалося від німецьких громадян. Натомість виплати для українців здійснюватимуться за законом про допомогу шукачам притулку, тобто в меншому обсязі.

Нагадаємо, Євросоюз фіксує найбільшу хвилю українських біженців за останні два роки. У вересні 2025-го європейські країни зафіксували найбільшу кількість схвалених заяв на тимчасовий захист для українців за останні два роки — 79205, що на 49% більше, ніж у серпні.

Тим часом там готуються завершити тимчасовий захист для українців.

