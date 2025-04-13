Мерц закликав Євросоюз готуватись до світової фінансової кризи через політику Трампа

Мерц про політику Трампа / © Associated Press

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Світову економіку може очікувати фінансова криза через політику президента США Дональда Трампа, тому країнам Євросоюзу слід вже готуватись до можливих проблем.

Про це заявив майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, інформує Handelsblatt.

Тарифна політика Трампа, на думку Мерца, збільшує ризик фінансової кризи, тому він підтримує укладення угоди про вільну торгівлю між США та країнами Європи.

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"Так, я сподіваюся на нову трансатлантичну угоду про вільну торгівлю. Нульові тарифи на все. Це було б краще для обох сторін", - сказав він.

Разом з тим, Мерц заявив, що Євросоюзу потрібно буде зосередитись на ринках третіх країн, якщо Вашингтон захоче повністю вийти зі світової торгівлі.

"Політика президента Трампа збільшує ризик того, що наступна фінансова криза станеться раніше, ніж очікувалося. Ми, європейці, повинні дати переконливу відповідь", - заявив Мерц.

Раніше повідомлялося, що Фрідріх Мерц заявив, що допоки в Україні триває війна, її вступ до НАТО та Євросоюзу буде неможливим.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп звільнив від нових тарифів низку товарів, які виробляють в Китаї.