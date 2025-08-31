Мерц змінив думку щодо направлення західних військ в Україну - BILD

Канцлер НімеччиниФрідріх Мерц / © Associated Press

Уряд Німеччини вважає пріоритетом фінансування та підтримку української армії замість відправки військ на територію України.

Про це пише видання BILD.

Після саміту в Берліні за участю президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського обговорювалася можливість направлення бундесверу для гарантування безпеки в Україні.

Проте, як стало відомо виданню, нинішній канцлер Фрідріх Мерц та віце-канцлер Ларс Клінгбайль дійшли висновку, що про розміщення західних військ в Україні наразі не йдеться, особливо після того, як Дональд Трамп відмовився брати участь у такій місії.

Через це дискусії про миротворчий мандат було відкладено. Навіть у разі досягнення перемир’я Німеччина бачить свою роль перш за все у фінансовій та військовій підтримці України, повідомляють джерела BILD у німецькому уряді.

Ключовим елементом допомоги стане підтримка української армії: ФРН готова взяти на себе частину виплат військовим після можливого припинення вогню, продовжити навчання українських військовослужбовців та сприяти розвитку українського оборонного виробництва разом із німецькими компаніями.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, що Німеччина може відправити своїх військовослужбовців до України за умови довгострокового режиму припинення вогню.