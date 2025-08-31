ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
1572
Час на прочитання
1 хв

Мерц змінив думку щодо направлення західних військ в Україну - BILD

Після саміту в Берліні Німеччина обирає фінансову підтримку замість війська.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Канцлер НімеччиниФрідріх Мерц

Канцлер НімеччиниФрідріх Мерц / © Associated Press

Уряд Німеччини вважає пріоритетом фінансування та підтримку української армії замість відправки військ на територію України.

Про це пише видання BILD.

Після саміту в Берліні за участю президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського обговорювалася можливість направлення бундесверу для гарантування безпеки в Україні.

Проте, як стало відомо виданню, нинішній канцлер Фрідріх Мерц та віце-канцлер Ларс Клінгбайль дійшли висновку, що про розміщення західних військ в Україні наразі не йдеться, особливо після того, як Дональд Трамп відмовився брати участь у такій місії.

Через це дискусії про миротворчий мандат було відкладено. Навіть у разі досягнення перемир’я Німеччина бачить свою роль перш за все у фінансовій та військовій підтримці України, повідомляють джерела BILD у німецькому уряді.

Ключовим елементом допомоги стане підтримка української армії: ФРН готова взяти на себе частину виплат військовим після можливого припинення вогню, продовжити навчання українських військовослужбовців та сприяти розвитку українського оборонного виробництва разом із німецькими компаніями.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, що Німеччина може відправити своїх військовослужбовців до України за умови довгострокового режиму припинення вогню.

Дата публікації
Кількість переглядів
1572
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie