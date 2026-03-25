Мерц зробив несподівану заяву про ракети Taurus для України

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц / © Getty Images

Канцлер Німеччині Фрідріх Мерц не бачить сенсу передавати українській армії німецькі ракети Taurus, оскільки Україна сама виготовляє ефективну далекобійну зброю.

Про це він сказав на слуханнях у Бундестазі, передає видання Die Zeit.

За його словами, українська зброя дальнього радіуса дії є «значно ефективнішою, ніж відносно невелика кількість крилатих ракет Taurus, які б Німеччина могла передати».

«Зараз ми не вирішуємо жодних проблем додатковою зброєю», — наголосив німецький канцлер у виступі перед депутатами Бундестагу.

Фрідріх Мерц додав, що Україна «сьогодні озброєна краще, ніж будь-коли раніше», але стикається зі значними фінансовими труднощами.

Німецький канцлер водночас стверджує, що зброя для України є, але Європі «потрібно мобілізувати гроші для України, щоб цю зброю можна було продовжувати виробляти».

Ракети Taurus для України: що говорили в Німеччині

Перед виборами на посаду канцлера Фрідріх Мерц неодноразово закликав німецький уряд передати Україні далекобійні ракети. Однак, коли Мерц очолив уряд, його риторика змінилася.

Спершу він заявляв, що постачання ракет Taurus «було і залишається варіантом».

Однак, згодом з’ясувалося, що замовлення на розроблення нових ракет Taurus Neo так і не було здійснено, тому їхня кількість в арсеналі бундесверу дуже обмежена.

Наприкінці минулого року Фрідріх Мерц анонсував надання далекобійного озброєння Україні, проте про ракети Taurus уже не йшлося.

Нагадаємо, посол Німеччини в Україні Гайко Томс на полях Мюнхенської безпекової конференції у лютому цього року заявив, що дискусії навколо постачання Україні німецьких крилатих ракет Taurus не повинні зводитися до обговорення однієї конкретної назви. За словами дипломата, партнерам варто зосередитися на розбудові загальних спроможностей Києва завдавати далекобійних ударів.