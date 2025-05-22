Мерц зробив невтішну заяву щодо переговорів України та РФ: подробиці

Фрідріх Мерц / © Associated Press

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Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що дипломатичний процес для припинення війни в Україні перебуває лише на початковій стадії й може затягнутися на місяці.

Про це він повідомив на пресконференції у Вільнюсі, де був присутній на відкритті нової постійної бригади Німеччини в Литві, пише Politico.

«Ми не плекаємо ілюзій. Швидкого вирішення проблеми не існує. Цей процес тільки розпочався і може зайняти ще багато тижнів, а можливо, і місяців», — зазначив канцлер.

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Мерц підкреслив, що уряд ФРН продовжує надавати Україні незмінну військову підтримку та активно шукає шляхи для досягнення миру. За його словами, «жодна мислима можливість для дипломатії не залишається поза увагою», але результатів не варто чекати найближчим часом.

Крім того, Мерц наголосив на важливості єдності Заходу та координації з партнерами по ЄС і США. Він заявив, що узгодженість дій із союзниками залишається ключовим елементом німецької зовнішньої політики:

«В інтересах Америки також, щоб ми продовжували рухатися вперед разом», — сказав він.

Переговори України та РФ: що відомо

За версією видання The Wall Street Journal наступний раунд переговорів між Україною та Росією за участю США може відбутися у Ватикані в середині червня.

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Держсекретар США Марко Рубіо висловив думку, що Ватикан міг би стати місцем для мирних переговорів між Україною та Росією. Він підкреслив, що Ватикан не обов’язково виступатиме посередником, але є нейтральною територією, «куди обом сторонам було б комфортно прийти».

Раніше Папа Римський Лев XIV вже пропонував провести перемовини саме у Ватикані, після того, як російський диктатор Володимир Путін не зʼявився на ініційовану ним зустріч у Стамбулі. Понтифік розцінив підсумки перемовин як «трагічні».

Проте в адміністрації «фюрера» РФ Володимира Путіна не ухвалили рішення щодо місця проведення мирних переговорів між Росією та Україною. Там сказали, що поки жодних конкретних пропозицій не отримували.