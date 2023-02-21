Мертве і живе, минуле та майбутнє: Подоляк - про разючу відмінність промов Путіна та Байдена

Подоляк вважає, що звернення Путіна та Байдена 21 лютого - це "дві промови, які все розставили по своїх місцях".

У Зеленського порівняли промови російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зброрів та президента США Джо Байдена у Варшаві. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк назвав їх "чорним і білим", "минулим та майбутнім", "мертвим та живим".

Про це політик написав у соціальних мережах.

Чорне і біле. Мертве і живе. Минуле і майбутнє. Путін, що зникає, і домінуючий Байден… Дві промови, які все розставили по своїх місцях. Ниття та брехня Путіна проти чіткої фіксації глобальної позиції «Росія обов’язково програє», яку вписав в історію Байден", - йдеться у його дописі.

Звернення Путіна та Байдена 21 лютого

В обід президент Росії Володимир Путін 21 лютого виступив із посланням до Федеральних зборів РФ. Під час свого звернення диктатор вкотре озвучив пропагандистські наративи пропаганди РФ. Він звинуватив Україну й Захід у розв'язанні війни, пригрозив світу глобальним конфліктом, оголосив про припинення участі Росії в Договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь і заявив про підготовку до ядерних випробувань.

Ввечері 21 лютого із промовою виступив президент США Джо Байден, який перебуває із візитом у Польщі. Лідер Америки пообіцяв підтримку Україні та Молдові, звернувся до росіян та нагадав РФ про 5 статтю НАТО.

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