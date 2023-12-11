Мертвий Кива на снігу: у Мережі з'явилися кадри СБУ із місця ліквідації зрадника (фото, відео)

На одному із фото нібито видно тіло зрадника Іллі Киви, перевернуте обличчям донизу.
У Мережі поширюють ймовірні кадри із місця ліквідації колишнього нардепа та зрадника Іллі Киви. Його тіло знайшли в котеджному селищі під Одинцово.
Відповідні відео публікує 24 канал, посилаючись на джерела в СБУ.
На фото нібито тіло Киви лежить на снігу, а біля нього - плями крові. А на відео - спостережний пункт, де чекали на зрадника. Саме від цього місця Кива часто знімав свої численні антиукраїнські відео.
"Це сигнал усім зрадникам та військовим злочинцям, якій перейшли на сторону ворога. Памʼятайте - росія вас не захистить", - додає джерело.
Нагадаємо, ввечері 6 грудня ліквідували одіозного екснардепа-зрадника Іллю Киву Підмосков’ї. Його тіло знайшли у лісі біля готелю, де він мешкав. На його тілі було виявлено два кульові вогнепальні поранення.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Після ліквідації Киви в ГУР звернулись до інших зрадників і колаборантів
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