Мешканці Курської області звернулися до Путіна з проханням “закінчити війну”

Евакуйовані росіяни стверджують, що уже три місяці живуть, “як у пеклі”.

Жителі села Ольгівка Курської області РФ, де триває спецоперація ЗСУ, поскаржилися російському президенту Володимиру Путіну на труднощі після евакуації і закликали “завершити цю прокляту війну, яка забрала безліч безневинних життів”.

Про це повідомляє видання The Moscow Times.з посиланням на опубліковане відеозвернення.

Евакуйовані росіяни стверджують, що уже три місяці живуть, “як у пеклі”, і не знають, куди звертатися за порятунком.

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За їхніми словами, після евакуації далеко не всі фінансово спроможні винайняти житло, а на роботу переселенців беруть неохоче.

Також біженці повідомили, що деякі їх односельці загинули або зникли безвісти, оскільки евакуація вчасно не була оголошена і не всі встигли виїхати. “Хтось залишився, бо думав, що це все на два-три дні”, — йдеться у зверненні.

Біженці наголосили, що поневіряються і терплять нужду “не з власної волі”.

“Ми хочемо, щоб наші діти бачили мирне небо, а не слухали сигнал ракетної небезпеки. Розберіться в цій ситуації та почуйте мешканців прикордоння”, — звернулися вони до Путіна.

Раніше мешканці іншого прикордонного району, Великосолдатського, також вийшли на мітинг, скаржачись на дорогу оренду тимчасового житла та відсутність житлових сертифікатів.

Нагадаємо, що 10 листопада несанкціонований мітинг у Курську організували жителі Суджі, після чого їх звинуватили у “незаконних діях”, а одного з учасників притягли до адміністративної відповідальності як організатора недозволеного зібрання.

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