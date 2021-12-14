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Мешканці Ла-Пальми були вимушені закритися у приміщеннях на кілька годин через забруднення повітря

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Мешканці Ла-Пальми були вимушені закритися у приміщеннях на кілька годин через забруднення повітря

Associated Press

Виверження вулкана на острові триває вже три місяці

Мешканці іспанського острова Ла-Пальма були вимушені закритися у приміщеннях через наслідки вулканічної активності.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 14 грудня.

Виверження на острові триває вже три місяці, Втім, нині у повітрі зафіксували рекордні показники забрудненості. Через це влада наказала всім мешканцям острова лишатися у приміщеннях. Дітям, наприклад, довелося чекати у школах.Режим ізоляції скасували, коли повітря прийшло у норму.

Від початку виверження вулкану лава знищила на Ла-Пальмі майже три тисячі будівель, кілька тисяч людей були змушені покинути свої домівки. Це виверження вважають найтривалішим на іспанських Канарських островах.

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Нагадаємо, вулкан прокинувся на іспанському острові 20 вересня. Влада підвищила рівень загрози до оранжевого. Перекрито регіональні дороги. Почалася евакуація людей. Загалом ріки розпеченої лави випалили майже 800 гектарів землі - переважно це фермерські угіддя. Особливо постраждали бананові та авокадові плантації. Раніше подібне відбувалося в 1971 році. 

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