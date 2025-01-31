Мешканці Північної Кореї імітують туберкульоз, щоб не їхати до РФ на війну

Рідні північнокорейських військових готові платити шалені гроші за фальшиві довідки, аби вберегти чоловіків від відправлення на російський фронт.

Мешканці Північної Кореї імітують туберкульоз, щоб уникнути примусового направлення на фронт до Росії. Сім’ї витрачають понад 100-кратну середню місячну зарплату на підроблені медичні довідки, щоб захистити чоловіків від відправлення до зони бойових дій.

Про це пише Newsweek.

За оцінками США та Південної Кореї, режим Кім Чен Ина вже направив до Росії до 12 тисяч військових. Вони беруть участь у боях під Курськом, допомагаючи російським військам у протидії українському контрнаступу. Однак ні Москва, ні Пхеньян офіційно не визнають присутності північнокорейських солдатів у конфлікті.

Північна Корея має одну з найбільших армій у світі – 1,3 мільйона військових і ще 7,6 мільйона резервістів. Чоловіки зобов’язані проходити 10-річну службу, а жінки – п’ятирічну. Це змушує багатьох родичів шукати способи звільнення своїх близьких від мобілізації.

За інформацією Радіо "Вільна Азія", ціна підкупу лікарів для отримання фальшивої довідки про туберкульоз зросла вп’ятеро порівняно з минулим роком – від 100 до 500 доларів. Для більшості сімей це величезна сума, адже середня місячна зарплата державного службовця у Північній Кореї становить лише 1–3 долари. Однак багато людей готові платити, оскільки побоюються, що їхні рідні можуть загинути на фронті.

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"Існує приховане побоювання, що якщо їхні сини приєднаються до армії та будуть відправлені до Росії, батьки ніколи більше не побачать їх живими", — розповіла мешканка провінції Рянганг.

За словами полоненого північнокорейського солдата, який потрапив до українських військових, йому не повідомляли заздалегідь, що він відправляється до Росії. Багато жителів Північної Кореї були здивовані таким розгортанням подій і не розуміли, проти кого їм доведеться воювати.

"Хто наш ворог? Навіщо нам новий ворог?" – цитує одного з мешканців Рянганга Радіо "Вільна Азія".

Повідомляється, що родичі загиблих отримують офіційні свідоцтва про смерть із формулюванням "священні бойові навчання на честь Батьківщини", без уточнення реальних обставин загибелі.

За словами президента України Володимира Зеленського, наразі у Курську вже загинули 3800 північнокорейських військових.

Нагадаємо, у Курській області відбуваються бої, ЗСУ контратакують.

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