Мешканців Воронезької області налякали звуки сирени: що сталося

У суботу вранці жителі Воронезької області РФ чули звуки сирени у різних районах.

У суботу вранці, 24 грудня, у всіх районах Воронезької області спрацювали сирени цивільної оборони.

Про це пишуть пропагандистські ЗМІ РФ.

Як повідомляють пропагандисти, це пов'язано з тренуванням сил та засобів захисту населення, "реальної загрози безпеці немає".

У коментарях жителі області висловлювали стурбованість ситуацією, що склалася.

Нагадаємо, на російському військовому аеродромі в Енгельсі пролунала повітряна тривога.

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