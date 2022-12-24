Мешканців Воронезької області налякали звуки сирени: що сталося

У суботу вранці жителі Воронезької області РФ чули звуки сирени у різних районах.
У суботу вранці, 24 грудня, у всіх районах Воронезької області спрацювали сирени цивільної оборони.
Про це пишуть пропагандистські ЗМІ РФ.
Як повідомляють пропагандисти, це пов'язано з тренуванням сил та засобів захисту населення, "реальної загрози безпеці немає".
У коментарях жителі області висловлювали стурбованість ситуацією, що склалася.
Нагадаємо, на російському військовому аеродромі в Енгельсі пролунала повітряна тривога.
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