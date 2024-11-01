Мешканців Євросоюзу закликали запасатися їжею та ліками на випадок війни з Росією – доповідь Єврокомісії

Російська агресія у доповіді Єврокомісії вказується однією з основних, хоча й не єдиною загрозою для ЄС.

Мешканцям Євросоюзу рекомендують запастися предметами першої необхідності на випадок збройної агресії Росії або інших надзвичайних ситуацій. Єврокомісія підготувала відповідну доповідь.

Про це пише Newsweek 31 жовтня.

У доповіді про цивільну та військову готовність Європи йдеться про те, що ЄС не був готовим ані до пандемії COVID-19, ані до вторгнення Росії в Україну, і що блоку необхідно перейти "від реагування до попереджувальної готовності". Метою доповіді є підготовка громадян до збройного нападу, нових стихій, пандемії та інших НС.

У межах цієї стратегії ЄС, за даними Newsweek, має рекомендувати домогосподарствам бути готовими до самозабезпечення протягом щонайменше 72 годин на випадок надзвичайної ситуації. Державам-членам рекомендується інструктувати своїх громадян щодо створення запасів, евакуації тощо. Серед необхідних товарів, якими мають запастися європейці, називають продукти харчування, напої та ліки, ліхтарики та радіоприймачі на батарейках.

Російська агресія в документі вказується однією з основних, хоча й не єдиною загрозою для Євросоюзу.

"Загроза війни, яку представляє Росія для європейської безпеки, змушує нас розглядати це як центральний елемент нашої готовності, не підриваючи водночас роботу з підготовки до інших серйозних загроз", — сказано в доповіді.

Документ також описує інші заходи з підготовки до надзвичайних ситуацій, зокрема виділення 20% бюджету на підвищення безпеки і загальний обмін розвідданими всередині блоку.

165-сторінковий звіт був представлений голові Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн 30 жовтня, пише Newsweek.

Нагадаємо, голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер висловив свою думку щодо можливості нападу Росії на країни Альянсу. За його словами, зараз росіяни не готують напад на НАТО, оскільки 90% сухопутних сил РФ уже задіяні в Україні.

Конгрес США пропонує Штатам та НАТО вдарити по військовим з КНДР

Читайте також: