Мешканець Бєлгорода Іван Матвєєв написав заяву до Слідчого комітету (СК) на військових армії РФ, які неодноразово кидали бомби на область. Чоловік вимагає притягнути їх до відповідальності.

Про це пише Telegram-канал ASTRA з посиланням на родича Матвєєва.

"Порушивши інструкції та вчинивши посадові злочини, військовослужбовці РФ поставили під загрозу життя мешканців Бєлгородської області", - йдеться у заяві до СК РФ.

За даними ASTRA, за останній тиждень у Бєлгородській області з літаків упали вже 11 фугасних авіаційних бомб.

Мешканець Бєлгорода написав заяву на військових РФ через падіння бомб на область / Фото: ASTRA

Нагадаємо, у лютому російський літак скинув на Бєлгородську область авіабомбу ФАБ-250, а влада промовчала (мапа).

Така ж історія повторилася наприкінці березня. Російські літаки впустили дві авіабомби ФАБ-250 у двох населених пунктах Бєлгородської області.

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