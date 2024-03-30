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Мешканець Бєлгорода написав заяву на військових РФ через падіння бомб на область – фото

Мешканець Бєлгорода написав заяву на військових РФ через падіння бомб на область – фото

Укриття у Бєлгороді / Фото: Associated Press

Чоловік заявив про посадові злочини армії Путіна.

Мешканець Бєлгорода Іван Матвєєв написав заяву до Слідчого комітету (СК) на військових армії РФ, які неодноразово кидали бомби на область. Чоловік вимагає притягнути їх до відповідальності.  

Про це пише Telegram-канал ASTRA з посиланням на родича Матвєєва.

"Порушивши інструкції та вчинивши посадові злочини, військовослужбовці РФ поставили під загрозу життя мешканців Бєлгородської області", - йдеться у заяві до СК РФ.

За даними ASTRA, за останній тиждень у Бєлгородській області з літаків упали вже 11 фугасних авіаційних бомб.

Мешканець Бєлгорода написав заяву на військових РФ через падіння бомб на область / Фото: ASTRA / ©
Мешканець Бєлгорода написав заяву на військових РФ через падіння бомб на область / Фото: ASTRA

Нагадаємо, у лютому російський літак скинув на Бєлгородську область авіабомбу ФАБ-250, а влада промовчала (мапа).

Така ж історія повторилася наприкінці березня. Російські літаки впустили дві авіабомби ФАБ-250 у двох населених пунктах Бєлгородської області.

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