Мешканці Аляски готують протести проти саміту Трампа та Путіна

Аляска / © Bodo Travel

У штаті Аляска зростає громадський спротив через заплановану зустріч президентів США Дональда Трампа та Росії Володимира Путіна.

Група активістів Stand UP Alaska закликає мешканців Анкориджу долучитися до акції протесту.

У своїй заяві учасники руху наголосили:

“Приєднуйтесь до нас в Анкориджі, Аляска, щоб висловити протест проти присутності міжнародного воєнного злочинця. Незважаючи на підтримку губернатора, президент запросив Володимира Путіна. Ми тут, щоб сказати Трампу та Путіну: Аляска виступає проти тиранії”.

Нагадаємо, найближчої п’ятниці, 15 серпня, президенти Дональд Трамп та Володимир Путін мають зустрітися на Алясці. Багато експертів вважають, що цей саміт може стати черговою поступкою Москві.