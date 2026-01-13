- Дата публікації
Мешканці Гренландії налякані можливістю анексії: мер столиці розкрила настрої містян
Жителі Нуука, столиці Гренландії, виражають занепокоєння через можливий прихід американських військових кораблів. Мер міста закликала міжнародних лідерів враховувати думку місцевих жителів.
Мешканці столиці Гренландії, Нуука, з тривогою очікують можливого прибуття американських військових суден після низки повідомлень про плани Дональда Трампа щодо регіону.
Мер Нуука Аваарак Олсен зазначила, що страх серед 20-тисячного населення зростає щодня, передає Mirror.
“Ми бачимо, як обговорюють плани щодо Гренландії, але говорять про нас, не запитуючи нас”, – наголосила Олсен.
Вона закликала міжнародних лідерів, зокрема прем’єра Великої Британії Кіра Стармера, враховувати думку місцевих жителів у будь-яких стратегічних рішеннях НАТО.
“Вчора я йшла по прибережній стежці. Зазвичай шум океану заспокоює, але раптом побачила човен без світла… І я подумала: чи прийдуть вони так само?”, – розповіла мер, підкресливши, що попри спроби заспокоїти людей, страх серед населення зберігається.
Місцеві жителі слідкують за морем і небом, очікуючи можливих змін у безпековій ситуації, тоді як офіційні органи Датської Корони та інших держав лише планують дії, не враховуючи безпосередньо думку громадян Гренландії.
Нагадаємо, раніше республіканець Ренді Файн зареєстрував у Конгресі США законопроєкт про анексію Гренландії та можливе надання їй статусу американського штату з міркувань нацбезпеки.
Також раніше повідомлялось, що президент США Дональд Трамп віддав наказ Об’єднаному командуванню спеціальних операцій США підготувати план можливого вторгнення до Гренландії.