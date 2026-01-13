ТСН у соціальних мережах

Мешканці Гренландії налякані можливістю анексії: мер столиці розкрила настрої містян

Жителі Нуука, столиці Гренландії, виражають занепокоєння через можливий прихід американських військових кораблів. Мер міста закликала міжнародних лідерів враховувати думку місцевих жителів.

Мер Нуука Аваарак Олсен

Мер Нуука Аваарак Олсен / © Фото з відкритих джерел

Мешканці столиці Гренландії, Нуука, з тривогою очікують можливого прибуття американських військових суден після низки повідомлень про плани Дональда Трампа щодо регіону.

Мер Нуука Аваарак Олсен зазначила, що страх серед 20-тисячного населення зростає щодня, передає Mirror.

“Ми бачимо, як обговорюють плани щодо Гренландії, але говорять про нас, не запитуючи нас”, – наголосила Олсен.

Вона закликала міжнародних лідерів, зокрема прем’єра Великої Британії Кіра Стармера, враховувати думку місцевих жителів у будь-яких стратегічних рішеннях НАТО.

“Вчора я йшла по прибережній стежці. Зазвичай шум океану заспокоює, але раптом побачила човен без світла… І я подумала: чи прийдуть вони так само?”, – розповіла мер, підкресливши, що попри спроби заспокоїти людей, страх серед населення зберігається.

Місцеві жителі слідкують за морем і небом, очікуючи можливих змін у безпековій ситуації, тоді як офіційні органи Датської Корони та інших держав лише планують дії, не враховуючи безпосередньо думку громадян Гренландії.

Нагадаємо, раніше республіканець Ренді Файн зареєстрував у Конгресі США законопроєкт про анексію Гренландії та можливе надання їй статусу американського штату з міркувань нацбезпеки.

Також раніше повідомлялось, що президент США Дональд Трамп віддав наказ Об’єднаному командуванню спеціальних операцій США підготувати план можливого вторгнення до Гренландії.

