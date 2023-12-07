Messenger отримав автоматичне наскрізне шифрування: що це означає і які переваги для користувачів

Через роки після того, як Марк Цукерберг заявив, що зашифровані чати з'являться в Messenger, їх нарешті ввімкнули за замовчуванням.

Meta впроваджує наскрізне шифрування для чатів і дзвінків у Messenger, нарешті виконавши обіцянку, яка була в роботі вже досить довго. Коли наскрізне шифрування увімкнене, лише ви та людина, якій ви надсилаєте повідомлення в Messenger, можете бачити його вміст, стверджують у компанії.

Про це пише The Verge.

Зашифровані чати були вперше представлені в Messenger як опція в 2016 році, але після тривалого розвитку наскрізне шифрування повідомлень і дзвінків для розмов між двома людьми стане стандартом у майбутньому.

“На це пішли роки, тому що ми не поспішали, щоб зробити все правильно, — сказала Лоредана Крісан, віце-президентка Messenger, у своїй заяві, наданій виданню The Verge. — Наші інженери, криптографи, дизайнери, експерти з питань політики та менеджери продуктів невтомно працювали над відновленням функцій Messenger з нуля”.

За словами Крісан, ви не будете жертвувати функціями Messenger при використанні зашифрованих чатів, тому ви все ще зможете використовувати такі речі, як теми і кастомні реакції. Однак Крісан зазначає, що для переходу всіх чатів Messenger на шифрування за замовчуванням може знадобитися “деякий час”.

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Хоча це хороший крок, наскрізне шифрування для групових чатів Messenger поки що залишається опціональним. Повідомлення в Instagram також не шифруються за замовчуванням, хоча в серпні компанія Meta заявила, що це станеться незабаром після запуску приватних чатів Messenger за замовчуванням”.

Генеральний директор Марк Цукерберг оголосив у 2019 році, що компанія планує перейти до зашифрованих ефемерних повідомлень у своїх додатках для обміну повідомленнями.

“Я вважаю, що майбутнє комунікації все більше зміщуватиметься в бік приватних, зашифрованих сервісів, де люди можуть бути впевнені, що те, що вони говорять один одному, залишається в безпеці, а їхні повідомлення і контент не залишаться назавжди, — написав він у своєму дописі у Facebook. — Це майбутнє, яке, я сподіваюся, ми допоможемо наблизити”.

Увімкнення шифрування за замовчуванням означатиме, що Meta не тільки не зможе бачити вміст більшості чатів у Messenger, але й не зможе передати їх правоохоронним органам.

Минулого року компанія потрапила в заголовки газет, коли 17-річній дівчині з Небраски та її матері були пред'явлені кримінальні звинувачення у проведенні нелегального аборту після того, як поліція отримала історію їхніх чатів у Messenger.

Прихильники антишифрування кажуть, що ця технологія ускладнює пошук зловмисників у таких програмах обміну повідомленнями, як WhatsApp, які вже зашифровані за замовчуванням.

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