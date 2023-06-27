Meta анонсувала нові функції для батьків: зможуть контролювати, з ким спілкуються діти

Компанія Meta анонсувала нову функцію для батьків. Завдяки ній вони зможуть контролювати, хто може надсилати повідомлення їхнім дітям.

Про це йдеться на офіційному сайті Meta.

Як зазначається, в Instagram та Facebook з’являться інструменти, завдяки яким батьки зможуть відстежувати, хто надсилає повідомлення їхнім дітям. Також вони зможуть бачити, скільки часу малеча проводить у Messenger, переглядати оновлення списку контактів та налаштувань конфіденційності. Окремо можна буде бачити, хто переглядає їхні сторіс в месенджері.

Окрім того, компанія працює над інструментами, які обмежуватимуть можливість надсилати повідомлення дітям в Instagram напряму. Спочатку користувачу потрібно буде відправити запит довіреній особі з проханням надати дозвіл для спілкування.

Функції спочатку запустять в США, Великій Британії та Канаді.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу може відвідати Київ.

Читайте також: