Meta анонсувала нові функції для батьків: зможуть контролювати, з ким спілкуються діти

Нові функції незабаром почнуть тестуватися в США, Великій Британії та Канаді.
Компанія Meta анонсувала нову функцію для батьків. Завдяки ній вони зможуть контролювати, хто може надсилати повідомлення їхнім дітям.
Про це йдеться на офіційному сайті Meta.
Як зазначається, в Instagram та Facebook з’являться інструменти, завдяки яким батьки зможуть відстежувати, хто надсилає повідомлення їхнім дітям. Також вони зможуть бачити, скільки часу малеча проводить у Messenger, переглядати оновлення списку контактів та налаштувань конфіденційності. Окремо можна буде бачити, хто переглядає їхні сторіс в месенджері.
Окрім того, компанія працює над інструментами, які обмежуватимуть можливість надсилати повідомлення дітям в Instagram напряму. Спочатку користувачу потрібно буде відправити запит довіреній особі з проханням надати дозвіл для спілкування.
Функції спочатку запустять в США, Великій Британії та Канаді.
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