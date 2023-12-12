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Мета візиту Зеленського до Аргентини та анонс наступних переговорів щодо “формули миру” — Spiegel

Автор
Марина АзізоваМарина Азізова
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Мета візиту Зеленського до Аргентини та анонс наступних переговорів щодо “формули миру” — Spiegel

Володимир Зеленський та Хав’єр Мілей / Фото: Associated Press

Це був перший візит глави українського уряду до Південної Америки з початку російської агресії проти його країни.

Володимир Зеленський літав на інавгурацію нового глави Аргентини, аби проговорити з декількома главами держав Південної Америки проведення у майбутньому саміту “Україна — Латинська Америка”. Мета — тестування київської “формули миру” і припинення російської війни проти України.

Про це пише видання Spiegel

Серед іншого, цей план передбачає негайне виведення всіх російських військ з окупованих територій, включно з Кримом. Український мирний план також передбачає юридичну відповідальність російських політиків і військовослужбовців за агресивну війну.

Це був перший візит глави українського уряду до Південної Америки з початку російської агресії проти його країни. На відміну від лівого попередника, Хав’єр Мілей — прихильник України. Тому особиста зустріч на полях інавгурації, — це привід закріпити симпатії аргентинського лідера.

Зеленський також зустрівся зі своїми колегами з Парагваю Сантьяго Пенья, Еквадору Даніелем Нобоа та Уругею Луїсом Альберто Лакалле Поу.

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У соціальній мережі X (раніше Twitter), Зеленський анонсував наступний раунд переговорів у січні у Швейцарії. До того перемовини відбувалися в жовтні на Мальті, раніше — в Копенгагені та Джидді (Саудівська Аравія).

Президент України намагається заручитися підтримкою країн так званого Глобального Півдня для своєї країни. Багатьом з них важко підтримувати жорстку лінію, яку західні індустріальні країни займають по відношенню до Росії.

Також Spiegel пояснив, про що Зеленський розмовляв з прем’єром Угорщини Орбаном. Так, зазначає видання, президент говорив про бажання України приєднатися до ЄС, тоді як Орбан відбивався: члени ЄС “постійно ведуть переговори один з одним” щодо вступу України.

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Дата публікації
Перегляди
379
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