Мета візиту Зеленського до Аргентини та анонс наступних переговорів щодо “формули миру” — Spiegel

Це був перший візит глави українського уряду до Південної Америки з початку російської агресії проти його країни.

Володимир Зеленський літав на інавгурацію нового глави Аргентини, аби проговорити з декількома главами держав Південної Америки проведення у майбутньому саміту “Україна — Латинська Америка”. Мета — тестування київської “формули миру” і припинення російської війни проти України.

Про це пише видання Spiegel.

Серед іншого, цей план передбачає негайне виведення всіх російських військ з окупованих територій, включно з Кримом. Український мирний план також передбачає юридичну відповідальність російських політиків і військовослужбовців за агресивну війну.

Це був перший візит глави українського уряду до Південної Америки з початку російської агресії проти його країни. На відміну від лівого попередника, Хав’єр Мілей — прихильник України. Тому особиста зустріч на полях інавгурації, — це привід закріпити симпатії аргентинського лідера.

Зеленський також зустрівся зі своїми колегами з Парагваю Сантьяго Пенья, Еквадору Даніелем Нобоа та Уругею Луїсом Альберто Лакалле Поу.

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У соціальній мережі X (раніше Twitter), Зеленський анонсував наступний раунд переговорів у січні у Швейцарії. До того перемовини відбувалися в жовтні на Мальті, раніше — в Копенгагені та Джидді (Саудівська Аравія).

I met with @DanielNoboaOk and congratulated him on his recent election as Ecuador's President.



I thanked Ecuador for its stance in support of resolutions condemning the Russian invasion of Ukraine and invited it to the next Peace Formula meeting in January 2024.



The support… pic.twitter.com/AhqjdpgbSg — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 10, 2023

Президент України намагається заручитися підтримкою країн так званого Глобального Півдня для своєї країни. Багатьом з них важко підтримувати жорстку лінію, яку західні індустріальні країни займають по відношенню до Росії.

Також Spiegel пояснив, про що Зеленський розмовляв з прем’єром Угорщини Орбаном. Так, зазначає видання, президент говорив про бажання України приєднатися до ЄС, тоді як Орбан відбивався: члени ЄС “постійно ведуть переговори один з одним” щодо вступу України.

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