"Мета - знищення Путіна": у Росії з'явилася підпільна "армія", яка взяла відповідальність за вбивство доньки Дугіна

Організація вказала, що до її складу входять російські активісти, військові та партизани, які проти путінського режиму.

Про це йдеться у заяві Національної республіканської армії, яку поширив телеграм-канал "Роспартизан".

У заяві йдеться, що члени НРА виступають проти війни, яку розпочала Росія

"Ми оголошуємо президента Путіна узурпатором влади та військовим злочинцем, який поправив Конституцію, розв'язав братовбивчу війну між слов'янськими народами і відправив російських солдатів на вірну та безглузду смерть. Злидні та труни для одних, палаци для інших – суть його політики", - йдеться у заяві.

Національна республіканська армія заявила, що її метою є "знищення Путіна", а всі російські чиновники є учасниками злочину узурпатора. Там також попередили російських посадовців, що якщо вони не відмовляться від влади, їх буде "знищено".

Також організація заявила про готовність знищувати військові вантажі на території РФ. Вони також закликали силовиків та військових скласти зброю та відмовитись виконувати злочинні укази путінського режиму.

Ексдепутат Держдуми розповів про таємну організацію в Росії

Російський опозиціонер та ексдепутат Дерджуми Ілля Пономарьов заявив, що "є чудові росіяни", які вчора зробили свою справу. Він заявив, що до нього звернулись люди, які заявили, що вони займаються боротьбою проти режиму в Росії.

"Ми встановили контакт. Від нас просили методичну та матеріальну допомогу. Був момент, коли декілька чоловіків потрапили під нагляд ФСБ, кількох убили у Волгоградській області. Вчора ми отримали повідомлення із маніфестом та нам сказали стежити за новинами. Натякнули, де стежити і про що йдеться. Близько 22:00 ми отримали повідомлення про те, що сталось", - сказав Пономарьов.

Він додав, що спочатку вони думали, що загинув Дугін та його донька. Проте у авто був ще один чоловік, особу якого у РФ не розголошують. Пономарьов наголосив, що ціллю НРА був і Дугін, і його донька.

Нагадаємо, російські пропагандисти та політики відреагували на загибель Дар'ї Дугіної (також відомої як Дар'я Платонова), дочки філософа, ідеолога "руського міру" Олександра Дугіна.

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