Метеорологи прогнозують новий кліматичний феномен: чи відпочине Земля від аномальної спеки

Очікується, що Ель-Ніньо - природне підвищення температури поверхні в східній і центральній частинах Тихого океану, змінить Ла-Нінья.

Світові метеорологи прогнозують новий кліматичний феномен, який принесе похолодання, а саме Ель-Ніньо, яке призвело до стрибка глобальних температур і екстремальних погодних умов у всьому світі, зміниться на Ла-Нінья в кінці 2024 року.

Про це повідомляє Всесвітня метеорологічна організація (ВМО).

Ель-Ніньо — це природне підвищення температури поверхні океану в східній і центральній частині Тихого океану, тоді як Ла-Нінья характеризується низькими температурами океану в екваторіальному регіоні Тихого океану і пов’язане з повенями та посухою.

Явище Ла-Нінья спричинить великомасштабне охолодження температури поверхні океану в центральній і східній екваторіальній частині Тихого океану в поєднанні зі змінами тропічної атмосферної циркуляції, а саме вітрів, тиску та кількості опадів.

Водночас повернення до Ла-Нінья не означає, що на світ чекає пауза в довгостроковій зміні клімату, оскільки нагрівання Землі триватиме через парникові гази, що утримують тепло.

Останні девʼять років стали найтеплішими за всю історію спостережень, навіть попри охолоджувальний вплив багаторічного Ла-Нінья, який тривав з 2020 року до початку 2023 року. Ель-Ніньо досяг піку в грудні 2023 року.

За словами очільника делегації ВМО на сесії ООН зі зміни клімату в Бонні Ко Барретта, екстремальність погоди й надалі буде посилюватися через надлишок тепла та вологи в нашій атмосфері.

Нагадаємо, 2024 року кліматичні показники засвідчили найтепліший березень за всю історію спостережень, як і всі попередні десять місяців, що встановлювали нові рекорди спеки.

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