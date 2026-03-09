Метеорит над Європою: уламки пробили дахи будинків, очевидці перелякалися

Метеорит над Європою / © скриншот з відео

У неділю, 8 березня, ввечері мешканці Базеля та великих територій Західної Німеччини стали свідками рідкісного явища — яскравий метеорит пролетів небом, залишивши по собі світловий слід, а його уламки пошкодили кілька будинків.

Про це пише видання Nau.ch.

Світловий спалах і паніка

Свідки повідомляли про яскраву вогняну кулю, що на величезній швидкості перетинала небо. Подію масово фіксували на фото та відео, які швидко поширилися в соціальних мережах.

У багатьох регіонах, зокрема в Північному Рейні-Вестфалії, Гессені, Саарі, Баден-Вюртемберзі та Рейнланд-Пфальці, люди спершу припустили, що стали свідками авіакатастрофи або падіння космічного сміття.

Наслідки падіння

У поліції Рейнланд-Пфальцу підтвердили, що це був саме метеорит. Під час входу в атмосферу небесне тіло супроводжувалося гучним звуком і значною мірою зруйнувалося.

Уламки досягли землі, зокрема в регіонах Гунсрюк, Айфель та місті Кобленц.

В одному з районів Кобленца фрагмент метеорита пробив дах будинку, залишивши отвір розміром з ногу.

За попередніми даними, ніхто не постраждав.

Наразі влада та експерти встановлюють розміри метеорита та кількість фрагментів, що впали. У Німеччині також зафіксували численні дзвінки до поліції від людей, які побоювалися авіакатастрофи між містами Георгсмарієнхютте та Оснабрюк, проте версію про літак було швидко відкинуто.

Чим відрізняються метеор, метеорит та метеороїд

Експерти нагадують про різницю в термінах:

Метеороїд: космічний об’єкт, поки він перебуває в космосі.

Метеор: світлове явище («зірка, що падає»), яке виникає під час входження об’єкта в атмосферу.

Метеорит: тверді залишки небесного тіла, які не повністю згоріли в атмосфері та досягли поверхні Землі.

Нагадаємо, у місті Пенарт, Велика Британія, восьмирічна Аріана Черч випадково виявила найдавніший метеорит. Він старший за планету Земля.