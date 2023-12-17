“Метро Гази”: ізраїльська армія виявила гігантський тунель ХАМАСу (відео)

Підземна споруда достатньо велика, щоб через неї могли проїхати невеликі транспортні засоби.

Ізраїльська армія стверджує, що виявила під час свого наступу в Секторі Гази найбільший тунель, який прокопав ХАМАС — він має довжину понад 4 км. Ця підземна споруда розташована всього за кілька сотень метрів від території Ізраїлю. ЦАХАЛ заявив, що тунель побудований із залізобетону і навіть невеликі транспортні засоби можуть проїхати через нього.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Фотограф AFP, якому ізраїльські солдати дозволили потрапити у це підземне “метро”, підтвердив, що тунель дійсно достатньо великий, щоб через нього могли проїхати невеликі транспортні засоби.

"Ця величезна мережа тунелів, яка розділена на кілька відгалужень, тягнеться більш ніж на чотири кілометри і розташована за 400 метрів від переходу Ерез між Ізраїлем і північною частиною Сектора Гази”, — заявили ізраїльські військові в неділю, 17 грудня, у мережі X.

Ізраїльські сили кажуть, що тунель коштував мільйони євро і споруджувався роками під керівництвом Мохамеда Сінвара, брата Ях'ї Сінвара, лідера ХАМАСу.

Тунель обладнаний системою труб, електрики, вентиляції, каналізації, комунікаційними мережами та рейками. Його підлога зроблена з утрамбованої землі, а стіни із залізобетону, крім отвору, укріпленого металевим циліндром діаметром приблизно півтора сантиметра.

Ізраїльські військові стверджують, що виявили велику кількість зброї, готової до використання у разі атаки ХАМАС.

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"ХАМАС постійно і навмисно вкладав величезні суми грошей і ресурсів у терористичні тунелі, які мають одну мету: уможливити напади на державу Ізраїль і її жителів. Ця стратегічна мережа атакуючих тунелів (...) була навмисно прокопана поблизу пункту пропуску, призначеного для того, щоб дозволити жителям Гази їздити до Ізраїлю на роботу та за медичною допомогою", — сказав підполковник Річард Хехт, ізраїльський військовий речник.

Що відомо про підземні тунелі ХАМАСу

Лабіринт тунелів, прозваний ізраїльськими військовими “Метро Гази”, вперше був використаний для обходу блокади, запровадженої Ізраїлем після захоплення ХАМАСом влади на території Сектору Гази в 2007 році.

Сотні тунелів також прориті під єгипетським синайським кордоном для транспортування людей, товарів, зброї та боєприпасів між Газою та зовнішнім світом.

У дослідженні, опублікованому 17 жовтня, Інститут сучасної війни при американській військовій академії Вест-Пойнт згадує 1300 галерей на відстані понад 500 кілометрів.

На початку грудня ізраїльські військові заявили, що виявили понад 800 спусків до тунелів, 500 з яких були зруйновані.

Нагадаємо, раніше ізраїльські війська помилково ідентифікували як загрозу трьох заручників, які втекли з полону бойовиків ХАМАСу, та відкрили по них вогонь, убивши їх під час боїв у Газі.

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