“Ми б, напевно, погодилися": президент Чехії приголомшив заявою про окупацію частини України

Втім, за словами очільника країни-союзниці, така ситуація не має заважати процесу інтеграції України до НАТО чи ЄС.

Президент Чехії Петр Павел заявив, що незважаючи на неможливість визнання російською тієї території України, яку країна-агресорка тимчасово захопила, є ймовірність, що союзники погодилися б із тим, що частина українських регіонів буде тимчасово окупована.

Про це президент Чехії сказав під час саміту НАТО у Вашингтоні, передає кореспондентка ТСН.ua.

“Ми б, напевно, погодилися, що частина території України буде тимчасово окупована”, — сказав Петр Павел.

Реальність інша. Союзники не дали Україні нічого необхідного для успішної оборони. Були затримки та прогалини, які коштували Україні багатьох життів і територій.

“Зараз ми намагаємося дати Україні все, щоб захистити їхню територію і не дати Росії йти далі. Якщо у Росії буде шанс на успіх, не буде шансів зупинити війну та привести Росію за стіл переговорів”, — вважає президент Чехії.

Тому зараз, за його словами, треба надати Україні боєприпаси, броню, артилерійські ракети великої дальності та ППО і водночас докласти багато зусиль, щоб підштовхнути Росію й Китай сісти за стіл переговорів.

“Очевидно, ми не можемо прийняти, що території, які зараз окуповані Росією, будуть визнані російськими, тому що це означатиме, що ми будемо йти проти принципів, на яких побудовані наші суспільства. Але ми б, напевно, реально погодилися з тим, що буде частина української території, яка буде тимчасово окупована”, — додав Петр Павел.

Така ситуація, за його словами, не має заважати продовжувати інтеграцію України до НАТО чи ЄС і відновлення повного суверенітету України в осяжному майбутньому.

Раніше президент Чехії Петр Павел назвав наївними сподівання України відвоювати захоплені території. Він сказав, що Росія "просто так не віддасть" окуповані території.

Нагадаємо, на цьогорічному саміті НАТО у Вашингтоні не розглядатиметься питання про запрошення України до Альянсу. Про це заявив міністр національної оборони Литви Лаурінас Кащюнас. Водночас він зазначив, що не слід давати зрозуміти РФ, що вона має право вето на розширення НАТО.

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