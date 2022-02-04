"Ми бачимо посилення агресії РФ": Польща наступного тижня надасть Україні надсучасну зброю

Це буде перша партія військової допомоги від Польщі.
Польща почне поставки зброї до України наступного тижня на тлі есклації конфлікту з боку Російської Федерації. Зокрема, це будуть оборонні озброєння.
Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, пишуть польські ЗМІ.
"Ми бачимо посилення агресії і тиску з боку Росії. З українського боку ми бачимо рішучість захищатися, але часто не вистачає техніки, тому діяти треба швидко", - заявив Моравецький і додав, Європа і Польща зацікавлені в безпеці українських кордонів.
Нагадаємо, раніше повідомляли, що польський уряд ухвалив рішення надати Україні військову допомогу через агресивні дії РФ. Польські урядовці передадуть Україні переносні зенітно-ракетні комплекси "Перун", призначені для враження літаків, гелікоптерів та безпілотників. А також - боєприпаси та амуніцію.
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