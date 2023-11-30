“Ми бачимо тебе, Байдене, і можемо тебе вбити”: чому Північна Корея заявляє, що стежить за Білим домом

Північна Корея заявила, що тримає Білий дім під прицілом завдяки своєму новому супутнику-шпигуну, який, за словами режиму, вже запущений і працює, хоча Захід має свої сумніви.

Тим не менш, лідер Кім Чен Ин тішиться своєю новою іграшкою для стеження і він з радістю ділиться нібито отриманими результатами.

Про це йдеться в матеріалі BBC.

У вівторок, 28 листопада, державні ЗМІ оприлюднили список цілей, які, як стверджує Північ, вона бачить: Білий дім, Пентагон і бази ВПС уздовж північно-східного узбережжя США і на їхній тихоокеанській території — острові Гуам.

“Я скажу, що в Інтернеті є багато зображень Пентагону і Білого дому, — заявив у вівторок, 28 листопада, військовий чиновник США Патрік Райдер у відповідь на повідомлення про фотографії. — Тож давайте залишимо все як є”.

Білий дім / Фото: Associated Press

Сьогодні будь-хто може подивитися на Білий дім за допомогою Google Планета Земля та інтернет-трансляцій. BBC спробувала це зробити — пряма трансляція з Білого дому стала першим результатом на YouTube.

Так у що ж тут грає Кім? Чому він робить з цього велику справу і чи отримує він насправді щось корисне?

Чи є у Північної Кореї робочий супутник?

Почнемо з того, що все ще існують значні сумніви щодо того, чи працює північний супутник взагалі. Він висить у небі вже більше тижня, і немає жодного незалежного підтвердження того, що він передає зображення Кіму.

США, Південна Корея і Японія кажуть лише, що вони знають, що він знаходиться на орбіті. І якщо ми знаємо щось про Північ, то це те, що це країна, яка “постійно бреше”, каже Федір Тертицький, який досліджує північнокорейську політику в Університеті Кукмін у Сеулі.

“Якщо вони щось говорять, це не обов'язково правда. Завжди дивіться на дії”, — зазначив Тертицький.

Кім Чен Ин / Фото: Associated Press

Пхеньян має історію розповсюдження сфальсифікованих зображень — заяв про військову доблесть і озброєння, що значно перевищують його реальні можливості — для пропаганди, спрямованої на внутрішню і міжнародну аудиторію.

Цього разу Північ також вирішила не оприлюднювати фотографії, які вона нібито отримує. Можливо, вона приховує фотодокази для того, щоб її вороги не знали про масштаби того, що вона бачить.

Але в минулому вона вже оприлюднювала знімки, якими пишається. У 2022 році КНДР опублікувала фотографії Землі з космосу, які, за словами Півночі, були зроблені під час найпотужнішого ракетного запуску за останні роки.

Стратегічна цінність

Але якщо супутник дійсно функціонує, експерти вважають, що якість переданого контенту спостереження буде досить низькою.

За словами аналітиків, північнокорейський супутник має обмежений діапазон роздільної здатності — від 3 до 5 метрів на піксель.

“Тож навіть якщо він може бачити Білий дім, він не має тактичного застосування”, — каже Ук Ян, військовий дослідник Північної Кореї з Інституту політичних досліджень “Асан” у Сеулі.

Однак, незважаючи на низьку роздільну здатність, північнокорейський супутник тепер дозволяє визначати і вибирати цілі для ядерних ударів. “Отже, супутник має своє стратегічне значення”, — каже Ян.

І хоча наразі він може бути недостатнім для збору більш значущих розвідувальних даних, цей крок може також свідчити про те, що Північна Корея просувається вперед у своїх технологічних досягненнях.

Кім Чен Ин / Фото: Associated Press

“Мета полягає в тому, щоб розширити можливості і водночас нормалізувати свої запуски... які порушують резолюції Ради Безпеки ООН”, — каже Лейф-Ерік Іслі, професор міжнародних досліджень в Університеті Еуха в Сеулі.

Режим вже давно захищає свою супутникову програму. Він стверджує, що її наявність є суверенним правом, військовою необхідністю і внутрішньополітичною обіцянкою, каже професор Іслі.

Дейв Шмерлер, експерт з супутникових знімків Центру досліджень нерозповсюдження Джеймса Мартіна (CNS), також вважає, що “для них це великий стрибок — перейти від нуля до чогось”.

“Але поки ми не бачимо зображень, які вони збирають, ми спекулюємо на можливостях їх використання”, — сказав він в інтерв'ю агентству Reuters.

Символічне значення

Для Пхеньяна мати очі в небі також є довгостроковою політичною метою — особливо в умовах, коли Захід має можливість спостерігати за його територією вже протягом десятиліть.

“Пхеньян обурюється і боїться того, що можуть бачити американські супутники, і вважає, що веде з Сеулом космічну гонку і гонку озброєнь”, — говорить професор Іслі.

Те, що ці повідомлення з'явилися в головній північнокорейській газеті “Родонг сінмум”, свідчить про те, що вони були спрямовані як на внутрішню, так і на зовнішню аудиторію, вважає Тертицький.

За його словами, для західної аудиторії Північна Корея показує “явну демонстрацію сили”, незалежно від того, чи є вона реальною, і навмисне послання стримування, застерігаючи Захід від нанесення ударів по військових і ядерних базах Північної Кореї.

Кім Чен Ин / Фото: Associated Press

“Послання полягає в тому, що якщо ви коли-небудь наважитеся завдати удару по наших військових об'єктах, ми вас вб'ємо. І одна з причин, чому вони так одержимі Білим домом — ідея полягає в тому, щоб надіслати це послання особисто Джо Байдену: “Ми бачимо вас. І не тільки тебе, Америко, але й вас, пане Байден. Ми бачимо вас і можемо вас вбити”, — прокоментував Тертицький.

Для тих, хто живе в умовах ізольованої комуністичної диктатури, заяви про технічний прогрес також покликані показати, що країна працює добре. Оголошення про запуск минулого тижня і фоторепортажі у вівторок супроводжували “вибори” до місцевих асамблей по всій країні.

“Я підозрюю, що заява про те, що новий супутник може бачити важливі об'єкти в США, такі як Білий дім і Пентагон, може бути спрямована на внутрішню аудиторію, а не на міжнародну”, — сказала докторка Сара Сон, викладачка кореєзнавства в Університеті Шеффілда у Великобританії.

“Це ґрунтується на тому, що пересічні північнокорейські громадяни не мають доступу до інтернету і, ймовірно, не знають про широкі ресурси, доступні в решті світу для перегляду супутникових знімків інших місць”, — додала вона.

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