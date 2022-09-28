Ми будемо розглядати ядерний удар по Україні як "широкомасштабний напад на НАТО" - сенатор США

Сенатор-республіканець США Ліндсі Грем заявив, що в разі ядерного удару Росії по Україні Америка буде розглядати це як "широкомасштабний напад на НАТО".

Республіканець США наголосив, що Америка повинна якнайшвидше вжити заходів щодо протистояння ядерного шантажу очільника Кремля Путіна.

Про це сенатор-республіканець США Ліндсі Грем сказав у промові, виступаючи під час засідання під назвою "Від Нюрнберга до України: відповідальність за військові злочини та злочини проти людства", передає Dikgazete.

"Якщо (президент Росії - ред.) Путін продовжить погрожувати Україні та застосує ядерну зброю, ми будемо вважати це широкомасштабним нападом на НАТО. Радіація впливає не лише на Україну, але й на всю Європу", - заявив американський сенатор.

Він додав, що російський ядерний удар матиме катастрофічні наслідки не лише для України, а й для усього світу.

"Ми повинні негайно протистояти цьому шантажу. Радник з національної безпеки Джейк Салліван сказав, якщо Росія застосує ядерну зброю в Україні, це матиме руйнівні наслідки, і він мав рацію", - зауважив сенатор США.

Як раніше повідомляли, у розвідці США оцінили, чи може РФ найближчим часом завдати ядерного удару по Україні. Детальніше читайте ТУТ.

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