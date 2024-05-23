"Ми будемо захищати наші законні права та інтереси": Китай відповів на звинувачення у постачанні зброї РФ

У КНР прокоментували слова британського очільника Міноборони Гранта Шаппса про летальну допомогу для РФ, яка надходить, або буде надходити. Речник МЗС КНР засудив це твердження та назвав безвідповідальним очорненням Китаю британським політиком.

Про це йшлося у заяві речника МЗС Китаю Вана Веньбіна.

"Ми засуджуємо безпідставне і безвідповідальне очорнення Китаю британським політиком. Ми відзначили той факт, що ці зауваження британської сторони навіть не були підтримані її "близьким союзником" (США – ред)", – заявив Ван Веньбін під час брифінгу 23 травня.

Він також заявив, що саме Велика Британія, а не Китай, "підливає масла у вогонь навколо України" і саме тоді, коли КНР і міжнародна спільнота "докладають усіх зусиль для охолодження ситуації, британська сторона вкотре зробила безвідповідальні заяви, що викликає тривогу".

"Ми хотіли б сказати британському політику, що очорнення Китаю не допоможе Великій Британії вийти зі скрутного становища щодо України, а тим більше не вирішить складні внутрішні проблеми країни. Замість того, щоб безпідставно звинувачувати Китай, чому б не поглянути на те, яку роль відіграла сама Британія в українському питанні? Китай був і залишатиметься на боці миру і діалогу. Ми будемо продовжувати наполегливо працювати над просуванням мирних переговорів і виступати проти роздмухування вогню. Водночас, ми будемо захищати наші законні права та інтереси", – заявив Ван.

Нагадаємо, США заявили, що в них немає інформації про те, що Китай почав пряме постачання зброї Росії для ведення війни проти України.

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