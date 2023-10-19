"Ми були, як качки у тирі": історія мешканця ізраїльського кібуцу, до якого увійшов ХАМАС

Один із мешканців кібуцу в Ізраїлі розповів про пережите внаслідок нападу ХАМАСу. Його 75-річний батько, найімовірніше, перебуває у полоні терористів на території Сектора Гази.

Про це пише BILD.

Такої різанини не було від часів Голокосту

Як розповів Метті Данцег, зранку 7 жовтня він, його дружина і троє маленьких доньок почули сигнал тривоги і пішли до укриття. Тоді здавалося, що це звичайна рутина.

"Коли ми були в укритті, мій батько зателефонував і попросив мене перевірити групу WhatsApp кібуцу, в якому ми жили. Там було повідомлення про те, що до кібуцу увійшли терористи. Це був останній раз, коли я розмовляв із ним. Відтоді він перебуває в руках ХАМАСу в Секторі Гази", – розповідає чоловік.

Постраждалий розповів про звірства терористів, від яких волосся стає дибки. "Хамасівці" не жаліли ні дітей, ні вагітних жінок, ні людей похилого віку.

"Ми були, як качки в тирі. Вони ходили від дому до дому, вбиваючи та грабуючи. Вони вривалися до притулків і забирали дітей, немовлят, вагітних жінок і старих людей до Сектора Гази", – ділиться Метті.

У кібуці, де він мешкає, було викрадено 80 людей. Якщо ж бойовикам не вдавалося забрати їх, людей жорстоко вбивали.

"Коли вони не могли відчинити притулок, вони підпалювали вдома – цілі родини задихнулися від диму. Наші добрі друзі, сім'я з трьома маленькими дітьми, згоріли живцем. Ми були одні, армія прибула лише за шість годин", – згадує чоловік.

На жаль, 75-річний батько Метті Алекс Данциг перебуває у Секторі Гази. Зауважується, що він переїхав до Ізраїлю з Польщі 1957 року і працював у музеї Яд Вашем, розповідаючи про Голокост.

"Він стежив за тим, щоб наступне покоління було поінформоване про звірства нацистів. Він хворий, кілька років тому у нього трапився серйозний серцевий напад – відтоді він приймає ліки. Я не хочу уявляти, що з ним буде у Газі", – каже Метті Данцег.

Нагадаємо, в Ізраїлі заявили про загибель 12-річної дівчинки, яку викрали бойовики ХАМАСу. Про це викрадення писала авторка всесвіту Гаррі Поттера Джоан Роулінг.

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