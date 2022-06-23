"Ми чекали 8 років": прем’єр Албанії закликав українців передчасно не радіти від статусу кандидата на вступ до ЄС

"Ми чекали 8 років": прем’єр Албанії закликав українців передчасно не радіти від статусу кандидата на вступ до ЄС

Очільник албанського уряду Еді Рама жорстко розкритикував ЄС за неспроможність вирішити проблему з болгарським вето на початок переговорів про вступ з Північною Македонією.

Болгарія наклала вето на початок переговорів про вступ з Північною Македонією, але від цього страждає і Албанія, оскільки процес вступу двох держав до ЄС пов’язаний. Внаслідок цього Рама заявив, що не очікує позитивних новин від саміту щодо прогресу зняття блокади Софії.

Про це очільник албанського уряду сказав після прибуття на саміт ЄС-Західні Балкани в Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

"Це ганьба з боку Болгарії, яка викрала дві держави НАТО, Албанію і Північну Македонію у розпал війни на задвірку Європи, а 27 країн сидять нерухому в страшному прояві імпотенції", – сказав Еді Рама.

Він наголосив, що незалежно від розвитку подій, Албанія не змінить курс на євроінтеграцію та продовжить реформи, оскільки "немає іншої альтернативи у нашому регіоні".

Крім того, Еді Рама застеріг українців від надмірного оптимізму після надання Україні кандидатського статусу на вступ до ЄС.

"Північна Македонія була кандидатом на вступ 17 років, Албанія – 8 років. Тож: ласкаво просимо, Україно. Це гарна річ – дати статус кандидата, але, я сподіваюсь, що український народ не матиме ілюзій щодо цього", – сказав Рама.

Нагадаємо, Україна вже цього тижня може отримати статус кандидатки на вступ до Європейського союзу.

Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина повідомила, що Україна розраховує вже до кінця року виконати рекомендації Єврокомісії щодо надання статусу кандидата у члени ЄС.

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