"Ми до них не зверталися": РФ відмовилася прийняти відповіді від Столтенберга та Борреля на її "гарантії безпеки"

"Ми до них не зверталися": РФ відмовилася прийняти відповіді від Столтенберга та Борреля на її "гарантії безпеки"

У російському МЗС у доволі грубій формі відреагували на відповіді генсека НАТО та головного дипломата ЄС.

Міністерство закордонних справ РФ відмовилося прийняти відповіді щодо "гарантій безпеки", надіслані генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом та головним дипломатом ЄС Жозепом Боррелем на лист-прохання очільника цього відомства Сергія Лаврова.

Про це йдеться на сайті МЗС РФ.

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В російському МЗС заявляють, що вони не зверталися до генсека НАТО та головного дипломата ЄС, а тому ці відповіді не приймуть. Також у Кремлі такий крок вважають як прояв " дипломатичної неввічливості та неповаги до них".

"П ослання С.В.Лаврова було адресоване міністрам закордонних справ 37 держав Європи та Північної Америки. І в ньому було особливо підкреслено, що ми очікуємо на розгорнуту відповідь у національній якості. Натомість нам пишуть Й.Столтенберг та Ж.Боррель, до яких ми не зверталися. Такий крок не можна охарактеризувати інакше як прояв дипломатичної неввічливості та неповаги до нашого прохання", - йдеться в офіційній заяві відомства.

"Тому не можемо прийняти "колективну" відповідь, що нагадує "кругову поруку". Чекаємо на розгорнуту реакцію на поставлене нами питання від кожного адресата", - вимагають в МЗС Росії.

Нагадаємо, раніше країни Європейського союзу отримали від Росії лист, у якому йшлося проте, аби юридично надати РФ "гарантії безпеки".

Пізніше 27 країн-учасниць Європейського союзу надіслали Росії колективну відповідь на її так звані "гарантії безпеки". Лист від імені очільників міністерств закордонних справ країн-учасниць передали постпреду Росії при ЄС Володимиру Чижову.

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