"Ми добре засвоїли уроки історії": у Фінляндії різко відповіли на вимоги РФ про відмову від НАТО

"Ми добре засвоїли уроки історії": у Фінляндії різко відповіли на вимоги РФ про відмову від НАТО

Влада Фінляндії відкинула пропозиції держави-агресорки.

Президент Саулі Нійністе і премʼєрка Фінляндії Санна Марін у своїх новорічних зверненнях різко відповіли на заяви Росії про те, що "приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО матиме серйозні військові та політичні наслідки".

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Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Так, Саулі Нійністе пояснив своїм громадянам, що Фінляндія має право на вступ до НАТО, якщо для цього буде потреба.

"Право Фінляндії вільно обирати свій шлях включає і можливість приєднання до НАТО, якщо ми самі зробимо такий вибір", - сказав Саулі Нійністе.

Премʼєр-міністерка Санна Марін додала, що "фіни добре засвоїли уроки історії та не поступляться своїм правом на свободу та вибір".

Зазначимо, що напередодні очільники російського МЗС Сергій Лавров заявив, що "приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО матиме серйозні військові та політичні наслідки". Те саме у Кремлі вимагають і щодо України.

Нагадаємо:

Російське МЗС оприлюднило так званий "проєкт договору між Москвою та Вашингтоном" про "гарантії безпеки", де є кілька пунктів, що стосуються безпосередньо України та її інтеграції до європейських та євроатлантичних структур.

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