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"Ми досягаємо межі": у Німеччині заявили про майже вичерпані можливості для передавання зброї Україні

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"Ми досягаємо межі": у Німеччині заявили про майже вичерпані можливості для передавання зброї Україні

Фото: Associated Press

Очільниця Міноборони Німеччини Крістін Ламбрехт заявила, що невдовзі постачання зброї до України зі складів Бундесверу стануть неможливими.

Водночас міністерка сказала – "дуже оптимістична", що найближчим часом може відбутися обмін з Грецією на підтримку України.

Про це повідомляє Die Welt.

"Я повинна визнати як міністерка оборони, що ми досягаємо межі того, що ми можемо передати від Бундесверу", – сказала Ламбрехт.

Вона пояснила, що Бундесвер повинен мати можливість гарантувати національну оборону та захист НАТО. Як міністерка оборони Ламбрехт сказала, що забезпечить, аби так було й надалі.

Нагадаємо, нещодавно в Міноборони ФРН відреагували на заклики надати більше зброї Україні і заявили, що це неможливо, "оскільки Путін може загрожувати і НАТО".

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Дата публікації
Перегляди
1240
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