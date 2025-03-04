"Ми готові діяти": фон дер Ляєн розповіла деталі про переозброєння Європи

Посадовиця наголосила, що Європа готова взяти на себе відповідальність.

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн озвучила план щодо переозброєння Європи. У планах – мобілізувати близько 800 млрд євро на оборонні видатки.

Про це фон дер Ляєн розповіла у своєму виступі для преси, який транслювався на сторінці Єврокомісії.

Посадовця анонсувала використання потуги європейського бюджету для посилення оборони ЄС.

"І тут ми можемо зробити дуже багато, особливо короткостроковій перспективі. Зокрема, ми можемо перескерувати більше фондів. Більше фінансування. Щодо оборонних інвестицій. І тут ми також будемо говорити про додаткові можливості та ініціативи для країн-учасниць", – розповіла очільниця Єврокомісії.

За її словами, країни ЄС використовуватимуть програму для того, аби збільшити оборонні видатки. Також у планах – мобілізувати приватні капітали, зокрема щодо інвестицій з боку союзу, а також через європейський інвестиційний банк.

Фон дер Ляєн наголосила, що Європа готова взяти на себе відповідальність.

"Переозброїти Європу – це те, що зможемо мобілізувати близько 800 мільярдів євро на оборонні видатки. Для того, аби Європа була безпечною та стійкою, ми будемо тісно співпрацювати з нашими партнерами в НАТО. Це є зараз момент для Європи, і тому ми готові діяти", – висловилась очільниця Єврокомісії.

Нагадаємо, у лютому премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив під час екстреного засідання європейських лідерів у Парижі було досягнуто угоди про збільшення витрат на оборону шляхом змін фіскальних правил у ЄС.

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