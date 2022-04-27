"Ми готуємо відповідь": в Єврокомісії прокоментували шантаж РФ щодо призупинення постачання газу

"Ми готуємо відповідь": в Єврокомісії прокоментували шантаж РФ щодо призупинення постачання газу

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відповіла на заяву російського "Газпрому" щодо зупинки постачання газу до Польщі та Болгарії.

Заява російського "Газпрому" щодо зупинки постачання блакитного палива до окремих країн є черговою спробою Росії шантажувати Європу газом.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Вона наголосила, що європейці можуть вірити, що "ми єдині й солідарні з державами членами, які постраждали".

"Заява "Газпрому" — це чергова спроба Росії шантажувати нас газом. Ми готові до такого сценарію. Ми готуємо нашу скоординовану відповідь", - написала вона у Twitter.

Нагадаємо, "Газпром" зупинив поставки газу до Польщі та Болгарії через відмову сплачувати в рублях.

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