"Ми хочемо, щоби режим Путіна пав": прем'єр Польщі передбачив погрози та шантаж з боку президента РФ у разі програшу України

"Ми хочемо, щоби режим Путіна пав": прем'єр Польщі передбачив погрози та шантаж з боку президента РФ у разі програшу України

Після того, як ЄС погодився заборонити близько 75% імпорту російської нафти, Моравецький зробив заяву.

Президента РФ Володимира Путіна необхідно усунути від влади. Інакше застосування грубої сили з боку Росії продовжуватиметься.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький в інтерв'ю Sky News.

"Путін завжди нам загрожуватиме і шантажуватиме. Звичайно, ми хотіли б, щоб його повністю усунули (від влади - ред.), він є грубою силою, а Росія є наддержавою", - наголосив Моравецький.

При цьому він повідомив, що погроз та шантажу з боку президента РФ не уникнути у тому випадку, якщо Україна програє війну. Тоді "вся Європа більше не буде у безпеці".

Нагадаємо, Росія прирівняла надання Україні Сполученими Штатами оперативно-тактичних ракет у складі комплексів MLRS та HIMARS до участі США у війні проти РФ. І що це призведе до серйозної конфронтації у воєнному конфлікті.

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов в інтерв’ю ТСН.

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