"Ми хочемо запровадити чіткі і зрозумілі правила": у Польщі змінили закон про допомогу біженцям

Польський уряд 30 квітня ухвалив законопроєкт про допомогу біженцям з України через збройний конфлікт у країні. В ньому передбачено подальше скорочення низки пільг українцям і прив’язування соціальних виплат до навчання українських дітей у польських школах.

Про це повідомляє RMF FM.

"Уряд ухвалив проєкт змін до закону про допомогу громадянам України. Він передбачає, серед іншого: пов’язати виплати "800 плюс" і пільги за програмою "Добрий старт" з обов’язковою освітою та продовжити тимчасовий захист для українських біженців, до 30 вересня 2025 року", - йдеться у повідомленні.

Як зазначив під час пресконференції у Варшаві віцепрем’єр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, Польща підтримує Україну всебічно. Воднчас Варшава очікує від Києва партнерства в економічних питаннях.

"Польща не ставить це у залежність від надання допомоги для жінок і дітей”, і хоче продовжувати надавати допомогу тим, хто її потребує. Але ми хочемо запровадити чіткі і зрозумілі правила: надаватиме соцдопомогу родинам, чиї діти будуть мати доступ до освіти”, - заявив він.

Очільник МВС Польщі Марцін Кєрвінський під час засідання уряду представив зміни до чинного закону про допомогу українцям, особливо щодо освіти. Зокрема, розраховувати на соцдопомогу в 800 злотих (близько 200 доларів) на дитину, а також іншу підтримку зможуть ті родини, чиї діти відвідують польські школи, що можна офіційно підтвердити.

“Ми ущільнюватимемо систему, робитимемо її більш прозорою. Ми підтримуватимемо громадян України, які мусили утікати від війни до Польщі, але очікуємо чітких і зрозумілих правил, які є в новому законі, який ми сьогодні ухвалили”, - підкреслив віцепрем’єр РП.

За пропозиціями польського уряду, соціальна допомога за програмами “800 плюс” (щомісячна допомога на дитину у розмірі 800 злотих) і “Добрий старт” (одноразова допомога у розмірі 300 злотих) надаватиметься українським сім’ям у тому разі, якщо дитина шкільного віку ходить до польської школи.

В уряді пояснюють таке нововведення тим, що Польща є єдиною країною, де діє гібридна система освіти для українських дітей (близько 200 тисяч українських дітей навчається у польських школах, а інша частина перебуває в українській дистанційній системі освіти).

У Польщі напередодні нарікали, що не можуть перевірити, як саме ці діти навчаються, а тому запровадження такої вимоги розглядається як вирівнювання шансів усіх дітей на отримання базової освіти. В уряді вважають, що завдяки цьому положенню у польських школах з нового навчального року додасться 80 тисяч дітей з України.

Інші важливі зміни у законопроєкті про допомогу українцям в Польщі

Також уряд Польщі заявив про можливість зміни статусу перебування українців в Польщі: з нинішнього тимчасового захисту на тимчасове перебування до трьох років.

Для цього треба буде актуалізувати свої дані у базі PESEL UKR (польська ідентифікаційна система, UKR - призначена для українців), подати відповідне прохання в електронному вигляді до воєводи за місцем проживання, а також відповідати вимозі наявності PESEL UKR станом на 4 березня 2024 року.

Також закон запроваджує нове правило підтвердження особи громадянина України, що претендує на отримання номера PESEL в Польщі. Зокрема, єдиним способом підтвердження особи вважатиметься пред’явлення дійсного проїзного документа громадянина України.

Законопроєкт передбачає також скасування одноразової соціальної допомоги в Польщі для українського воєнного біженця в розмірі 300 злотих (75 доларів), а також скасування грошової компенсації для власників приватного житла, які надавали проживання та харчування воєнним біженцям з України.

Урядовий законопроєкт має ще бути затверджений в обох палатах польського парламенту і підписаний президентом. Він має набути чинності до 1 липня 2024 року.

Тим часом в Польщі повідомили, на що чекати українцям після призупинення консульських послуг.

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