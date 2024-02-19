"Ми маємо надати Україні все найкраще": у Нідерландах повідомили подробиці про коаліцію дронів

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен повідомила про завдання у кількості та номенклатурі дронів, що перед собою ставить її країна.

Про це йшлося під час інтерв'ю для Delfi.

"Я не можу назвати точну кількість, але ми вже передаємо безпілотники Україні. Звичайно, я думаю, що ця коаліція БпЛА дуже важлива, бо тепер ми об'єднаємо зусилля, а це означає, що ми зможемо збільшити кількість безпілотників, а також конкретизувати відповідно до потреб України. Дрони грають дедалі більшу роль полі бою. Ми повинні бути впевнені, що ми маємо технологічну перевагу перед Росією, і надати Україні все найкраще", - повідомила вона.

Тим часом стало відомо, що Британія та союзники хочуть надати Україні безпілотники з штучним інтелектом. Дрони можуть бути відправлені в Україну протягом кількох місяців.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна вже цього року здивує Росію дронами та системами радіоелектронної боротьби власного виробництва.

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