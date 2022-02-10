"Ми на це не погодимося": Угорщина відмовляється розмішувати додаткові сили НАТО

"Ми на це не погодимося": Угорщина відмовляється розмішувати додаткові сили НАТО

Будапешт не бачить у цьому сенсу.

Угорщина відмовилася розмішувати на своїй територї додаткові війська НАТО.

Про це заявив міністр закордонних справ Республіки Петер Сіярто, пише Euronews.

За словами мінісстра, Будапешт навіть на тлі російської загрози щодо України не бачить в цьому сенсу.

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"Ми на це не погоджувалися і не погодимося, тому що у нас вже є війська НАТО на території країни, - це угорська армія і збройні сили Угорщини, які перебувають в належній формі, щоб гарантувати безпеку країни. Так що додаткові війська на території Угорщини нам не потрібні", - заявив він.

Крім того, Сіярто наполягвє на тому, що питання санкцій щодо Москви вимагає серйозного опрацювання всередині Євросоюзу. Мовляв, Будапеш критично ставиться до обмежень проти РФ.

"Санкції можуть або повинні застосовуватися тільки в тому випадку, якщо щось трапиться. Це перше. По-друге, коли йдеться про санкції, очевидно, що ці санкції не працюють", - заголосив угорський очільник МЗС.

Як повідомлялося, Угорщина заблокувала приєднання України до Об'єднаного центру з кібероборони НАТО. Секретар РНБО Олексій Данілов підкреслив, що це відбулося незважаючи на те, що в Україні триває війна та постійно відбуваються кібератаки.

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