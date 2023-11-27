"Ми надаємо Україні все більш і більш передові системи": Столтенберг прокоментував статтю Залужного

За словами Столтенберга, те, що він прочитав у статті, стосувалося того, як з'єднати та інтегрувати різні системи озброєнь так, щоб вони могли створювати або надавати ще більш просунуті можливості.

Генсек Північноатлантичного альянсу (НАТО) Єнс Столтенберг прокоментував пропозиції зі статті Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, зокрема пункт про "технологічний стрибок".

Про це Столтенберг сказав на пресконференції перед зустріччю з міністрами закордонних справ, яка проходить 27-29 листопада.

"По-перше, ми надаємо Україні все більш і більш передові системи. По-друге, технології — це не лише одна конкретна річ чи зброя, а й те, як вони можуть працювати разом, як ми можемо використовувати безпілотники, як ми можемо використовувати кіберпростір, як ми можемо використовувати різні системи і з'єднувати їх, а потім створювати нові можливості. І я також працював над цим питанням. І те, що я прочитав у статті, також стосувалося того, як з'єднати та інтегрувати різні системи озброєнь так, щоб вони могли створювати або надавати ще більш просунуті можливості", — сказав він.

Нагадаємо, Валерій Залужний у статті в The Economist заявив, що загроза переходу до позиційної війни і що затягування вигідне противнику, оскільки дасть йому змогу відновлювати та нарощувати свій військовий потенціал. Він також назвав п'ять пріоритетів для того, щоб перемогти РФ.

За словами головкома, для виходу війни з глухого кута потрібен масштабний технологічний стрибок.

Читайте також: