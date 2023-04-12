"Ми налякані": жителі Брянської області у паніці скаржаться на обстріли та на байдужість влади (відео)

Жінки скаржаться на відсутність укриттів і на те, що влада їх не заспокоїла.

Налякані жителі Брянської області Росії скаржаться, що влада їх кинула під обстрілами та ігнорує всі звернення. При цьому люди заявляють, що не знають, хто насправді стріляє.

Про це свідчить відповідний відеоролик, що з’явився у Мережі.

"Ми налякані! Дехто з нас по три ночі не спить! От сьогодні стріляють, завтра стріляють. Ми ж не знаємо, хто це стріляє", – емоційно заявила одна з місцевих жительок.

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"Перед вашим приїздом от тільки три рази вистрелили. Куди нам подітися? Укриттів немає", – додала друга.

Перша жінка обурено наголошує, що губернатор Брянської області Олександр Богомаз повідомив, начебто побував "на місці події", але це не так.

"Адміністрація не зустрілася з жителями. Пояснили хоча б. Нас же повинні були заспокоїти хоча б, щоб не було паніки. Ніхто не приїхав, ні з ким не зустрілися", – бідкається ще одна росіянка.

"А що вони тобі скажуть?! Чим вони підтримають?! Нічим не підтримають! Вони уникають зустрічі!" – вигукує до неї інша жінка.

Що відбувається у Брянській області

Нагадаємо, останнім часом у Брянській області РФ стаються усілякі інциденти та "бавовна". Так, 4 квітня Богомаз заявив про атаку безпілотників на будівлю військкомату та МВС у Севському районі Брянської області.

Вже наступного дня в ФСБ Росії заявили, що в Брянській області зазнав аварії український легкомоторний літак.Там навіть виклали відео з допитом пілота. Його взяли на два місяці під варту.

Вже 6 квітня стало відомо, що до Брянської області РФ навідалися бійці "Російського добровольчого корпусу", якістверджують, що воюють на боці України. На батьківщині вони роздали листівки місцевим та здійснили кілька пострілів із гранатометів.

За даними української розвідки, 6 квітня в Погарському районі Брянської області сталися заворушення. Тамтешні повстанці знищили двох російських військових. Також було багато поранених, виведено з ладу БТР, пошкоджено іншу техніку, обладнання та майно армії РФ.

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