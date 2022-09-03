"Ми не боїмося рішень Путіна": єврокомісар відповів на вибрики Росії щодо "Північного потоку-1"

Європейський Союз очікує, що Росія дотримуватиметься чинних енергетичних контрактів, але готовий прийняти виклик, якщо вона цього не зробить.
Єврокомісар з економічних питань Паоло Джентілоні зробив відповідну заяву після того, як Росія відмовилася відновити газопостачання через основний маршрут до Німеччини і ускладнила проблеми Європи в забезпеченні палива на зиму.
Про це пише Reuters.
Відповідаючи на питання про зупинку газопроводу "Північний потік-1", Джентілоні сказав журналістам: "Ми не боїмося рішень Путіна. Ми просимо їх поважати свої контракти, але якщо вони цього не зроблять, ми готові реагувати".
Джентілоні вказав на високий рівень зберігання газу в ЄС і плани скоротити споживання енергії як ознаку того, що континент готується до важкої зими.
Виступаючи в кулуарах Форуму Амброзетті в північній Італії, єврокомісар сказав, що заходи, спрямовані на допомогу споживачам із зростаючими рахунками, повинні бути цілеспрямованими і не передбачати підвищення рівня боргу.
Джентілоні також закликав інші країни приєднатися до обмеження цін на російську нафту, погодженого міністрами фінансів Великої сімки (G7) у п’ятницю.
"Ми обговорювали, як побудувати більш широку коаліцію. Я впевнений, що такі країни, як Австралія та Південна Корея, можуть бути зацікавлені у приєднанні до цієї коаліції", — заявив єврокомісар, зазначивши, що зниження цін на нафту принесе користь країнам, навіть якщо вони формально не підпишуть угоду.
Нагадаємо, міністри фінансів країн-членів G7 ухвалили план щодо встановлення граничної ціни на російську нафту. Це позбавить президента РФ Володимира Путіна додаткових доходів для продовження війни проти України.
Початкова максимальна ціна нафти з РФ буде встановлена на рівні, що базується на низці технічних вхідних даних. Ціна буде визначена всією коаліцією до її запровадження в кожній юрисдикції.
Читайте також:
- Вагомий елемент захисту від гібридної агресії РФ: Зеленський - про рішення G7 запровадити граничну ціну на російську нафту
- Країни G7 запровадять обмеження цін на сиру російську нафту від 5 грудня – FT
- Завдяки війні РФ проти України Європа відвикне від російських нафти і газу - Джонсон