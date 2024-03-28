"Ми не будемо в страху мовчати і підкорятися": Філіппіни обіцяють відповісти на напади Китаю

Президент Філіппін Фердинанд Маркос-молодший заявив у четвер, 28 березня, що його країна вживе контрзаходів проти "незаконних, примусових, агресивних та небезпечних нападів" берегової охорони Китаю. Заява Маркоса говорить про підвищення ставок та загострення конфлікту між Манілою та Пекіном.

Про це пише агентство Reuters.

Філіппіни не збираються мовчати і підкорятися Китаю

Філіппіни обурені "неодноразовими бойовими діями" з боку китайських судів усередині їхньої виняткової економічної зони в Південно-Китайському морі. Маркос не уточнив, яких саме контрзаходів буде вжито, але пообіцяв, що це відбудеться найближчими тижнями. За його словами, це буде "пропорційна, навмисна і розумна" відповідь на "відкриті та неослабні атаки".

"Ми не прагнемо конфлікту з жодною нацією, тим більше з країнами, які претендують на звання наших друзів, але ми не будемо мовчати у страху й підкорятися", — написав президент Філіппін на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Погіршення відносин між Китаєм та Філіппінами відбувається на тлі прагнення Маркоса зміцнити оборонні зв'язки зі США. Маніла вже розширила для Сполучених Штатів доступ до своїх військових баз і провела спільні навчання з морського та повітряного патрулювання Південно-Китайського моря. Ці дії викликали гостре невдоволення у Пекіні.

Президент Філіппін також повідомив, що обговорював конфлікт із Китаєм із "друзями в міжнародній спільноті".

"Вони запропонували нам допомогу в тому, що потрібно Філіппінам для захисту та забезпечення нашого суверенітету, суверенних прав та юрисдикції, одночасно забезпечуючи мир та стабільність в Індо-Тихоокеанському регіоні", — сказав Маркос.

Китай звинуватив Філіппіни у зраді

Представник Міністерства оборони Китаю Ву Цянь у четвер заявив, що Філіппіни власноруч створили конфліктну ситуацію, розраховуючи на зовнішню підтримку, і при цьому Маніла поширює дезінформацію та зазіхає на суверенітет Китаю.

"Вона продовжує йти небезпечним шляхом. Китайська сторона не дозволить Філіппінам діяти таким чином. Ми відповіли законними, рішучими та стриманими діями. Філіппінська сторона повинна усвідомити, що провокації завдадуть їй більше шкоди, ніж користі, а звернення за іноземною підтримкою ні до чого не приведе", — заявив Ву на брифінгу.

Відповідаючи на запитання журналістів про обіцянку Маркоса вжити контрзаходів, Ву Цянь заявив, що Пекін рішуче захищатиме свій суверенітет.

"Китай рішуче виступає проти зради та провокацій філіппінської сторони, а також проти фабрикації нею брехні з метою ввести в оману міжнародну громадську думку", – сказав Ву.

Нагадаємо, на початку березня четверо філіппінських військовослужбовців зазнали поранень після того, як два кораблі китайської берегової охорони застосували водомети проти судна, яке доставляло припаси на військовий корабель у Південно-Китайському морі. На думку західних ЗМІ, ця ситуація може спричинити виникнення ще одного гострого військового конфлікту у світі.

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