"Ми не хочемо приховувати дезертирів, які втекли з країни": у Швейцарії заговорили про повернення українців

У Швейцарії перебувають 11 тисяч українців, які підлягають військовій службі.

У Швейцарії представники щонайменше двох парламентських політичних партій публічно заявили про необхідність повернення до України військовозобов'язаних чоловіків-біженців.

Про це йдеться у Neue Zürcher Zeitung із посиланням на заяву радника Вільної демократичної партії (FDP) Крістіана Вассерфалена.

"Заклики повертатися додому стають все голоснішими", – пише видання.

На тлі призупинення Україною до 18 травня надання консульських послуг для військовозобов'язаних чоловіків та неможливості їх отримати після без оновлення даних у ТЦК швейцарські політики почали говорити про біженців, які потенційно підлягають військовій службі в Україні.

За даними Федерального департаменту юстиції Швейцарії (FDJP) йдеться про близько 11 тисяч українських чоловіків, які проживають у країні.

За словами парламентарів, чоловіки, які підлягають військовій службі в Україні, не мають обґрунтованих претензій на статус захисту S, оскільки він спрямований насамперед на жінок, дітей та людей похилого віку, які потребують захисту.

"Ми не хочемо приховувати де-факто дезертирів, які втекли з країни, оборонна війна якої тепер потребує їхньої присутності", – заявив Вассерфален.

Він заявив, що Швейцарія має допомогти Україні вирішити кадрову проблему.

"Зняти навантаження із важко обтяжених швейцарських міграційних структур... Те, що Швейцарія приймає дезертирів протягом останніх двох років та підтримує їх податковими грошима, звів статус захисту до абсурду", – додав радник Вільної демократичної партії (FDP) Крістіан Вассерфален

Інший політик – голова з питань притулку Швейцарської народної партії Паскаль Шмід наголосив, що таким чином швейцарці демонструють відсутність солідарності з Україною.

"Якби існування Швейцарії опинилося під загрозою, ми не були б раді, якби інші країни розмістили у себе сотні тисяч наших солдатів", – сказав Шмід.

Він заявив, що планує провести розслідування із цього приводу.

Тим часом голова Українського Товариства у Швейцарії Андрей Лужницький назвав такі заяви цинічними і такими, що є "морально-політичною заявою про банкрутство".

"Це цинічна спроба вирішити українську проблему. І це від політиків країни, яка навіть не дозволила третім країнам передати швейцарську зброю для допомоги Україні. Якщо військовозобов'язаних справді відправлять назад, то сподіваюся, що їм дадуть зброю", – сказав Лужницький.