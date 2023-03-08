"Ми не хочемо, щоб було як в Росії": хто повстав в Грузії проти закону про "іноагентів"

Чи перемогла в Грузії російська модель з ухваленням у першому читанні законопроєкту "Про прозорість іноземного впливу"?

В Тбілісі тривають масштабні протести проти закону про "іноагентів". Правоохоронці застосовували водомети, сльозогінний газ. "Радіо Свобода" повідомляє про майже 70 затриманих. Приводом для всього стало прийняття парламентом у першому читанні законопроєкту "Про прозорість іноземного впливу", який значною мірою наслідує російське законодавство про "іноагентів".

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів грузинський політичний аналітик, автор YouTube-каналу "Новини з Кавказу" Гела Васадзе.

Також Гела Васадзе відповів на питання, чи можна сказати, що в першому читанні в Грузії перемогла Росія.

"Можна говорити про те, що виграла російська модель, яку хотіли б бачити в Грузії. Окрім всього іншого, політика областей Грузії в цілому влаштовує Росію. В цьому теж є велика проблема. Навіщо взагалі приймався цей закон, до того ж саме з такою провокативною назвою? Скоріш за все не для того, щоб когось прищемлювати, але будуть це робити з великим задоволенням. Це виклик опозиції і нашим західним партнерам. Вчора були представники опозиційних партій, але протестом явно не керувала опозиція, а громадський рух", - сказав аналітик.

Гела Васадзе також розповів, хто саме вийшов на протести.

"Вийшла молодь, студенти. Влада розраховувала на те, що будуть хвилювання з приводу цього закону і будуть протестували не владні організації. А виявилося, що цей закон не був сприйнятий як закон проти невладних організацій. Головним лозунгом протестів було "ми не хочемо, щоб було як в Росії". Це дуже важливо. Більшість людей були віком в районі 20 років. Це ті люди, які виросли у вільній країні і яких неможливо загнати в радянське стійло", - додав експерт.

Напередодні президентка Грузії Саломе Зурабішвілі через голосування за "закон про іноагентів" була змушена змінити програму свого візиту до США. Вона записала звернення до соїх громадян з Нью-Йорка і пообіцяла накласти вето на закон.

Додамо, що МЗС України уважно стежить за подіями в Тбілісі. Українці підтримують народ Грузії у його європейському прагненні.

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