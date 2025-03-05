"Ми не маємо поступатися": Макрон пообіцяв "рішучі кроки"

Президент Франції Емманюель Макрон закликав усіх політиків, представників профспілок своєї країни, а також фінансових організацій запропонувати свої рішення для того, щоби впоратися із викликами сьогодення на тлі російської загрози для Франції та Європи на довгі роки наперед.

Про це йшлося під час звернення Макрона до співвітчизників 5 березня.

"Ми не можемо використовувати наші попередні рішення для того, щоб зустріти ці виклики. Шановні співвітчизники, ми не повинні поступатися", сказав Макрон.

Він повідомив, що протягом двох тижнів Франція продовжуватиме захищати "рішення, які будуть на користь усіх союзників".

"І я сподіваюся, що ми зможемо переконати президента США бути на нашому боці", — сказав він.

Проте, наголосив він, потрібно бути готовими і до того, що цього не станеться.

"Наразі нам потрібні безпрецедентні рішення — такі, які ми не ухвалювали протягом останніх десятиліть. Рішучі кроки, які стосуються нашої промисловості, сільського господарства, державної політики. Ми не можемо існувати надалі в тому контексті, як раніше", — заявив Макрон.

Він також повідомив, що звернувся до прем'єр-міністра і уряду Франції, закликав усіх політиків і представників профспілок та фінансових організацій запропонувати свої рішення для того, щоби впоратися із викликами сьогодення.

"Ми не можемо використовувати наші попередні рішення для того, щоб зустріти ці виклики. Шановні співвітчизники, ми не повинні поступатися", — сказав Макрон.

Зазначимо, що за словами Макрона, загроза з боку Росії поширюється на всю Європу.

"Це не просто російсько-український конфлікт, це міжнародний конфлікт", — наголосив Макрон.

Також стало відомо, що Франція збере начальників штабів усіх країн, готових "гарантувати майбутній мир в Україні", адже він не може бути укладений "будь-якою ціною" та під диктатом Росії.

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