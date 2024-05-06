"Ми не можемо чекати": Шольц закликав союзників передати ППО Україні з власних запасів

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав європейських партнерів дати Україні додаткові системи ППО з наявних запасів, бо чекати на виготовлення нових немає часу.

Про це передає Tagesschau.

Шольц нагадав, що Берлін передає Києву вже третій ЗРК Patriot.

За його словами, для Німеччини це "дуже чіткий сигнал, що ми готові допомогти там, де не вистачає боєприпасів та артилерії".

"Тому що ми не зможемо чекати, поки будуть вироблені нові системи. Ми повинні забезпечити Україні більше можливостей для протиповітряної оборони з наявних запасів", – підсумував канцлер.

Нагадаємо, за інформацією The New York Times, обіцяна німецьким урядом система протиповітряної оборони Patriot потрапить до України лише через два місяці.

Раніше повідомлялося, що Шольц висміяв прохання України про Taurus.

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