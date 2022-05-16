"Ми не можемо сказати "так": Ердоган знову виступив проти вступу до НАТО Швеції та Фінляндії

"Ми не можемо сказати "так": Ердоган знову виступив проти вступу до НАТО Швеції та Фінляндії

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган знову заявив, що не підтримує заявки Фінляндії та Швеції на вступ до НАТО.

Ердогану не подобається, що ці країни "відмовляються екстрадувати терористів" та вводили санкції проти Анкари

Про це пише турецьке видання Star.

"Ми не можемо сказати "так" тим, хто вводить санкції проти Туреччини", - сказав турецький президент.

Ердоган вважає, що жодна з країн не має чіткої позиції проти терористичних організацій, маючи на увазі Робочу партію Курдистану, яка бореться, в тому числі, і проти влади Анкари.

"Вони заявляли, що не екстрадуватимуть терористів. Туреччина не схвалить приєднання Швеції та Фінляндії до НАТО", - додав він.

Раніше Реджеп Ердоган назвав Швецію та Фінляндію притулком для "терористичних організацій". Туреччина оголосила умови щодо вступу Швеції та Фінляндії до НАТО.

Нагадаємо, що Швеція та Фінляндія офіційно оголосили про намір вступити до Альянсу.

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