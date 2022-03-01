"Ми не можемо закрити небо над Україною": Борис Джонсон відповів українській журналістці

Прем'єр-міністр Великої Британії зазначив, що у цьому разі їм доведеться збивати російські літаки.
Велика Британія не може забезпечити безльотну зону для України, оскільки для цього доведеться збивати російські літаки.
Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час пресконференції у Варшаві, відповідаючи на запитання української журналістки.
Він зазначив, що усвідомлює, що Велика Британія не може допомогти Україні так, як хочуть українці.
"Я чітко усвідомлюю, що ми як уряд Великої Британії можемо зробити недостатньо, щоб допомогти вам у спосіб, який ви хочете. Я маю про це чесно сказати. І коли ви говорите про безпольотну зону, я вже говорив Володимиру Зеленському кілька разів, мається на увазі, що Велика Британія буде займатися збиванням російських літаків, братиме участь у прямих боях з Росією. Це не те, на що ми б могли піти", - сказав Джонсон.
"We are crying, we don't know where to run"— Sky News (@SkyNews) March 1, 2022
A question is raised to the PM from a woman who has fled Kyiv. In tears she tells Mr Johnson that Ukrainian women and children are living in "deep fear" because of the threat of missiles and bombs from Russia.https://t.co/X3flQUBL0r pic.twitter.com/zG4EIy3lI2
Прем'єр-міністр також зазначив, що наслідки цього буде важко контролювати. Він не може вдавати, що Британія може виправити ситуацію військовими засобами.
"Думаю, наслідки цього буде дуже важко контролювати. Що ми можемо зробити, так це те, що ми вже робимо, надаючи так багато допомоги та підтримки українцям, як ми тільки можемо", - зауважив політик.
Джонсон також додав, що Велика Британія була першою країною, яка надала Україні військову допомогу.
"Також ми робимо все можливе, щоб завдати економічних наслідків путінському режиму. І, можу сказати вам, що це спрацює. Думаю, авантюра Володимира Путіна провалиться. Для нього буде надзвичайно складно продовжувати шлях, яким він йде", - сказав прем'єр-міністр.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
- Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
- гелікоптерів – 29 од;
- танків ‒ 198;
- ББМ ‒ 846;
- артилерійських систем – 77;
- засоби ППО - 7;
- РСЗВ - 24;
- цистерн з ПММ - 60;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
- катери – 2 одиниці;
- автомобільної техніки - 305.
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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