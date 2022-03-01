"Ми не можемо закрити небо над Україною": Борис Джонсон відповів українській журналістці

Прем'єр-міністр Великої Британії зазначив, що у цьому разі їм доведеться збивати російські літаки.

Велика Британія не може забезпечити безльотну зону для України, оскільки для цього доведеться збивати російські літаки.

Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час пресконференції у Варшаві, відповідаючи на запитання української журналістки.

Він зазначив, що усвідомлює, що Велика Британія не може допомогти Україні так, як хочуть українці.

"Я чітко усвідомлюю, що ми як уряд Великої Британії можемо зробити недостатньо, щоб допомогти вам у спосіб, який ви хочете. Я маю про це чесно сказати. І коли ви говорите про безпольотну зону, я вже говорив Володимиру Зеленському кілька разів, мається на увазі, що Велика Британія буде займатися збиванням російських літаків, братиме участь у прямих боях з Росією. Це не те, на що ми б могли піти", - сказав Джонсон.

"We are crying, we don't know where to run"



A question is raised to the PM from a woman who has fled Kyiv. In tears she tells Mr Johnson that Ukrainian women and children are living in "deep fear" because of the threat of missiles and bombs from Russia.https://t.co/X3flQUBL0r pic.twitter.com/zG4EIy3lI2 — Sky News (@SkyNews) March 1, 2022

Прем'єр-міністр також зазначив, що наслідки цього буде важко контролювати. Він не може вдавати, що Британія може виправити ситуацію військовими засобами.

"Думаю, наслідки цього буде дуже важко контролювати. Що ми можемо зробити, так це те, що ми вже робимо, надаючи так багато допомоги та підтримки українцям, як ми тільки можемо", - зауважив політик.

Джонсон також додав, що Велика Британія була першою країною, яка надала Україні військову допомогу.

"Також ми робимо все можливе, щоб завдати економічних наслідків путінському режиму. І, можу сказати вам, що це спрацює. Думаю, авантюра Володимира Путіна провалиться. Для нього буде надзвичайно складно продовжувати шлях, яким він йде", - сказав прем'єр-міністр.