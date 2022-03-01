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"Ми не можемо закрити небо над Україною": Борис Джонсон відповів українській журналістці

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"Ми не можемо закрити небо над Україною": Борис Джонсон відповів українській журналістці

Борис Джонсон / Associated Press

Прем'єр-міністр Великої Британії зазначив, що у цьому разі їм доведеться збивати російські літаки.

Велика Британія не може забезпечити безльотну зону для України, оскільки для цього доведеться збивати російські літаки.

Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час пресконференції у Варшаві, відповідаючи на запитання української журналістки.

Він зазначив, що усвідомлює, що Велика Британія не може допомогти Україні так, як хочуть українці.

"Я чітко усвідомлюю, що ми як уряд Великої Британії можемо зробити недостатньо, щоб допомогти вам у спосіб, який ви хочете. Я маю про це чесно сказати. І коли ви говорите про безпольотну зону, я вже говорив Володимиру Зеленському кілька разів, мається на увазі, що Велика Британія буде займатися збиванням російських літаків, братиме участь у прямих боях з Росією. Це не те, на що ми б могли піти", - сказав Джонсон.

Прем'єр-міністр також зазначив, що наслідки цього буде важко контролювати. Він не може вдавати, що Британія може виправити ситуацію військовими засобами.

"Думаю, наслідки цього буде дуже важко контролювати. Що ми можемо зробити, так це те, що ми вже робимо, надаючи так багато допомоги та підтримки українцям, як ми тільки можемо", - зауважив політик.

Джонсон також додав, що Велика Британія була першою країною, яка надала Україні військову допомогу.

"Також ми робимо все можливе, щоб завдати економічних наслідків путінському режиму. І, можу сказати вам, що це спрацює. Думаю, авантюра Володимира Путіна провалиться. Для нього буде надзвичайно складно продовжувати шлях, яким він йде", - сказав прем'єр-міністр.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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