"Ми не повинні кидати країну, яка сама відмовилася від ядерної зброї": Бренсон знову закликав світ підтримати Україну

"Ми не повинні кидати країну, яка сама відмовилася від ядерної зброї": Бренсон знову закликав світ підтримати Україну

За словами підприємця, світові організації, які були створені для підтримки миру й забезпечення сталого розвитку, більше не користуються колишнім рівнем підтримки та поваги

Британський мільярдер і засновник корпорації Virgin Group Річард Бренсон знову закликав світову спільноту підтримати Україну.

Про це він написав у своєму блозі.

Зокрема, Бренсон розповів, що цього тижня розмовляв з послом України у Великій Британії Вадимом Пристайком про роль світової бізнес-спільноти та необхідність відстоювати мир.

"Посол порушив дуже актуальне питання про Будапештський меморандум 1994 року. Тоді Росія підписала зобов'язання "поважати незалежність, суверенітет та існуючі кордони України". Своєю чергою Україна приєдналася до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї та відмовилася від свого ядерного арсеналу", — нагадав Бренсон.

За його словами, анексія Криму Росією у 2014 році стала першим серйозним порушенням Будапештського меморандуму. Цього разу, переконаний мільярдер, російське вторгнення розірве меморандум і матиме катастрофічні наслідки.

"Вторгнення Росії до України ще більше зруйнує справу роззброєння і нерозповсюдження, в основі якої лежать міжнародні угоди. Без обов'язкових угод та їх виконання не може бути миру. Який сигнал російська агресія надсилає іншим ядерним державам, які готові підписати міжнародні договори про роззброєння? Це слизька дорога", — написав Бренсон.

Крім того, підприємець заявив, що організації, які були створені для підтримки миру й забезпечення сталого розвитку, більше не користуються колишнім рівнем підтримки та поваги. Це, за словами, Бренсона, реальна загроза верховенству закону.

"Світ має підтримати Україну. Ми не повинні кидати країну, яка добровільно відмовилася від своєї ядерної зброї в обмін на мир, і зараз перебуває на межі вторгнення з боку тієї самої країни, яка переконала її зробити це", - наголосив мільярдер.

Нагадаємо, раніше Річард Бренсон закликав лідерів бізнесу об'єднатися та відстояти суверенітет України на тлі нарощення агресії з боку Росії.

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