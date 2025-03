"Ми не продаємось": у Гренландії люди вийшли проти Трампа

У Гренландії відбулися масові акції протесту проти заяв Дональда Трампа щодо можливого встановлення контролю США над островом.

Про це повідомляє DW.

На вулиці вийшли сотні жителів, які виступили на захист суверенітету своєї країни.

Мітингувальники тримали банери з англомовними гаслами: "Yankee go home" та "We are not for sale" (Ми не продаємось). Протести відбуваються під гаслом "Гренландія належить гренландському народові".

Нагадаємо, останнім часом США Дональд Трамп продемонстрував новий жвавий інтерес до взяття під контроль Гренландії, найбільшого острову на Землі і величезної арктичної автономної території, що належить Данії.

Данські та європейські політики відкинули такі ідеї, заявивши, що Гренландія не продається, а її територіальні цілісність має зберегтися.

Новий прем'єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен, чия Демократична партія здобула перемогу на парламентських виборах, відкинув наміри Трампа контролювати арктичний острів, заявивши, що жителі Гренландії повинні самі обирати власне майбутнє.

Довідка:

Гренландія – найбільший на Землі острів, розташований в Арктиці. Втім, політично Гренландія належить до Європи і входить до складу разом із меншими островами до Данського королівства як автономна одиниця.

Це найбільш малонаселена територія у світі. Там мешкає близько 56 000 людей, переважно корінні жителі - інуїти.

Близько 80% території острова вкриті льодом, тому люди переважно мешкають на південно-західному узбережжі навколо столиці - міста Нуук.

Цей острів має як військове, так і економічне значення в умовах зміни клімату і танення льодовиків. Там розташовані данські й американські військові бази.

Основу економіки Гренландії становить рибальство. П'ята частина ВВП припадає на великі субсидії данського уряду.

